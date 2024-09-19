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Матвиенко: Кишинев закрыл выборы для своих граждан, проживающих в России - РИА Новости, 19.09.2024
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14:56 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/matvienko-1973650678.html
Матвиенко: Кишинев закрыл выборы для своих граждан, проживающих в России
Матвиенко: Кишинев закрыл выборы для своих граждан, проживающих в России - РИА Новости, 19.09.2024
Матвиенко: Кишинев закрыл выборы для своих граждан, проживающих в России
Решение Молдавии сократить количество избирательных участков в РФ очень странное, власти Кишинева закрыли выборы для своих граждан, проживающих в России,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:56
2024-09-19T14:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Решение Молдавии сократить количество избирательных участков в РФ очень странное, власти Кишинева закрыли выборы для своих граждан, проживающих в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Матвиенко встретилась с депутатом парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Мариной Таубер и главой Гагаузии Евгенией Гуцул на полях IV Евразийского женского форума. "Мы всегда следуем строго в избирательных процессах международному праву, и мы готовы были открыть такое количество участков, чтобы все граждане Молдавии, проживающие в России, могли проголосовать. И для нас было странным, что вдруг приняли решение в три раза сократить. То есть, для молдавских граждан, проживающих в России, выборы не открыли, а закрыли", - сказала Матвиенко. Председатель Совфеда отметила, что необходимо дать право и возможность проголосовать каждому гражданину. Ранее ЦИК Молдавии сократил число избирательных участков для своих граждан, проживающих в России, более чем втрое, вместо семнадцати их стало пять. На президентских выборах 2020 года и на парламентских выборах 2021 года Молдавия открывала в России 17 избирательных участков.
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Встреча Матвиенко, Гуцул и Таубер на полях Евразийского женского форума
Матвиенко на полях Евразийского женского форума встретилась с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и молдавским депутатом Мариной Таубер. Спикер Совфеда поблагодарила их за приезд и назвала дикостью попытки Кишинева ограничить выезд для своих политиков.
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здоровье - общество, россия, молдавия, кишинев, валентина матвиенко, марина таубер, евгения гуцул, совет федерации рф
Здоровье - Общество, Россия, Молдавия, Кишинев, Валентина Матвиенко, Марина Таубер, Евгения Гуцул, Совет Федерации РФ
Матвиенко: Кишинев закрыл выборы для своих граждан, проживающих в России

Матвиенко удивило решение Молдавии сократить число избирательных участков в РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Решение Молдавии сократить количество избирательных участков в РФ очень странное, власти Кишинева закрыли выборы для своих граждан, проживающих в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко встретилась с депутатом парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Мариной Таубер и главой Гагаузии Евгенией Гуцул на полях IV Евразийского женского форума.
«
"Мы всегда следуем строго в избирательных процессах международному праву, и мы готовы были открыть такое количество участков, чтобы все граждане Молдавии, проживающие в России, могли проголосовать. И для нас было странным, что вдруг приняли решение в три раза сократить. То есть, для молдавских граждан, проживающих в России, выборы не открыли, а закрыли", - сказала Матвиенко.
Председатель Совфеда отметила, что необходимо дать право и возможность проголосовать каждому гражданину.
Ранее ЦИК Молдавии сократил число избирательных участков для своих граждан, проживающих в России, более чем втрое, вместо семнадцати их стало пять. На президентских выборах 2020 года и на парламентских выборах 2021 года Молдавия открывала в России 17 избирательных участков.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Оппозиция в Молдавии просит открыть больше избирательных участков в России
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Здоровье - ОбществоРоссияМолдавияКишиневВалентина МатвиенкоМарина ТауберЕвгения ГуцулСовет Федерации РФ
 
 
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