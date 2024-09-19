https://ria.ru/20240919/matvienko-1973650678.html

Матвиенко: Кишинев закрыл выборы для своих граждан, проживающих в России

Матвиенко: Кишинев закрыл выборы для своих граждан, проживающих в России - РИА Новости, 19.09.2024

Матвиенко: Кишинев закрыл выборы для своих граждан, проживающих в России

Решение Молдавии сократить количество избирательных участков в РФ очень странное, власти Кишинева закрыли выборы для своих граждан, проживающих в России,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:56

2024-09-19T14:56

2024-09-19T14:56

здоровье - общество

россия

молдавия

кишинев

валентина матвиенко

марина таубер

евгения гуцул

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Решение Молдавии сократить количество избирательных участков в РФ очень странное, власти Кишинева закрыли выборы для своих граждан, проживающих в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Матвиенко встретилась с депутатом парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Мариной Таубер и главой Гагаузии Евгенией Гуцул на полях IV Евразийского женского форума. "Мы всегда следуем строго в избирательных процессах международному праву, и мы готовы были открыть такое количество участков, чтобы все граждане Молдавии, проживающие в России, могли проголосовать. И для нас было странным, что вдруг приняли решение в три раза сократить. То есть, для молдавских граждан, проживающих в России, выборы не открыли, а закрыли", - сказала Матвиенко. Председатель Совфеда отметила, что необходимо дать право и возможность проголосовать каждому гражданину. Ранее ЦИК Молдавии сократил число избирательных участков для своих граждан, проживающих в России, более чем втрое, вместо семнадцати их стало пять. На президентских выборах 2020 года и на парламентских выборах 2021 года Молдавия открывала в России 17 избирательных участков.

https://ria.ru/20240918/moldaviya-1973419785.html

россия

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Матвиенко, Гуцул и Таубер на полях Евразийского женского форума Матвиенко на полях Евразийского женского форума встретилась с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и молдавским депутатом Мариной Таубер. Спикер Совфеда поблагодарила их за приезд и назвала дикостью попытки Кишинева ограничить выезд для своих политиков. 2024-09-19T14:56 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, молдавия, кишинев, валентина матвиенко, марина таубер, евгения гуцул, совет федерации рф