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Жительнице Орловской области присвоили звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 19.09.2024
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17:00 19.09.2024 (обновлено: 17:01 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/mat-1973687071.html
Жительнице Орловской области присвоили звание "Мать-героиня"
Жительнице Орловской области присвоили звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 19.09.2024
Жительнице Орловской области присвоили звание "Мать-героиня"
Жительница деревни Атяевка Орловской области Галина Рожнова, воспитавшая 11 детей, удостоена звания "Мать-героиня", сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:00
2024-09-19T17:01
общество
орловская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Жительница деревни Атяевка Орловской области Галина Рожнова, воспитавшая 11 детей, удостоена звания "Мать-героиня", сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание "Мать-героиня" присвоено 13 россиянкам. В их числе Галина Николаевна Рожнова – жительница деревни Атяевка Кромского района Орловской области. У нее 11 детей (7 девочек и 4 мальчика), 17 внуков и 1 правнучка", – говорится в сообщении. Как отмечается, Галина Николаевна всю свою жизнь посвятила семье и заботе о детях. В 2007 году ее наградили медалью "За чадолюбие и жертвенное материнское служение Патриарха Московского и всея Руси". В 2004 году семья Рожновых стала победителем областного конкурса "Лучшая многодетная семья Орловской области". Также семье объявлялась благодарность управления соцзащиты населения администрации Орловской области. "Стаж трудовой деятельности на предприятиях региона Галины Рожновой - порядка 35 лет. После окончания Орловского сельскохозяйственного техникума работала ветеринарным врачом в колхозе "Власть труда". Более 15 лет трудилась в Кромском районном потребительском обществе "Кромской Хлебозавод", – добавили в пресс-службе. По информации властей, в настоящее время Галина Николаевна находится на заслуженном отдыхе.
https://ria.ru/20240913/pomosch-1972427743.html
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общество, орловская область, россия, владимир путин
Общество, Орловская область, Россия, Владимир Путин
Жительнице Орловской области присвоили звание "Мать-героиня"

Орловская жительница, воспитавшая 11 детей, получила звание "Мать-героиня"

© Фото : пресс-служба правительства Орловской областиЖительница деревни Атяевка Орловской области Галина Рожнова
Жительница деревни Атяевка Орловской области Галина Рожнова - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Орловской области
Жительница деревни Атяевка Орловской области Галина Рожнова
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Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Жительница деревни Атяевка Орловской области Галина Рожнова, воспитавшая 11 детей, удостоена звания "Мать-героиня", сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание "Мать-героиня" присвоено 13 россиянкам. В их числе Галина Николаевна Рожнова – жительница деревни Атяевка Кромского района Орловской области. У нее 11 детей (7 девочек и 4 мальчика), 17 внуков и 1 правнучка", – говорится в сообщении.
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Как отмечается, Галина Николаевна всю свою жизнь посвятила семье и заботе о детях. В 2007 году ее наградили медалью "За чадолюбие и жертвенное материнское служение Патриарха Московского и всея Руси". В 2004 году семья Рожновых стала победителем областного конкурса "Лучшая многодетная семья Орловской области". Также семье объявлялась благодарность управления соцзащиты населения администрации Орловской области.
"Стаж трудовой деятельности на предприятиях региона Галины Рожновой - порядка 35 лет. После окончания Орловского сельскохозяйственного техникума работала ветеринарным врачом в колхозе "Власть труда". Более 15 лет трудилась в Кромском районном потребительском обществе "Кромской Хлебозавод", – добавили в пресс-службе.
По информации властей, в настоящее время Галина Николаевна находится на заслуженном отдыхе.
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ОбществоОрловская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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