https://ria.ru/20240919/mask-1973556529.html

Маск заявил об избыточной цензуре в США

Маск заявил об избыточной цензуре в США - РИА Новости, 19.09.2024

Маск заявил об избыточной цензуре в США

Американский предприниматель Илон Маск считает, что в США повсюду царит цензура. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T08:44

2024-09-19T08:44

2024-09-19T08:44

в мире

калифорния

сша

техас

илон маск

камала харрис

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что в США повсюду царит цензура. Один из пользователей соцсети Х написал, что происходящее в Калифорнии "может распространиться на всю территорию США", если к власти придет вице-президент США Камала Харрис. "Цензура повсюду в Америке", - прокомментировал эту публикацию Маск. Ранее Маск объяснил переезд штаб-квартиры принадлежащей ему компании X из штата Калифорния в Техас стремлением властей Калифорнии запретить свободу слова. Штаб-квартира компании X покинула Сан-Франциско в пятницу, 13 сентября, она переехала в Техас из-за несогласия ее владельца Илона Маска с политикой местных властей. О намерении закрыть главный офис в Сан-Франциско и перевести штаб-квартиру в Остин, штат Техас, Маск заявил в июле. Причиной решения он назвал принятие губернатором Калифорнии закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах гендерного самоопределения детей, и заявил, что такая политика побудит многие семьи покинуть штат. Маск в августе заявлял, что Демократическая партия США стала ярым поклонником цензуры.

https://ria.ru/20240918/mask-1973308110.html

https://ria.ru/20240918/mask-1973318715.html

калифорния

сша

техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, калифорния, сша, техас, илон маск, камала харрис