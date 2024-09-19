Маск заявил об избыточной цензуре в США
Илон Маск считает, что в США повсюду царит цензура
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что в США повсюду царит цензура.
Один из пользователей соцсети Х написал, что происходящее в Калифорнии "может распространиться на всю территорию США", если к власти придет вице-президент США Камала Харрис.
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"Цензура повсюду в Америке", - прокомментировал эту публикацию Маск.
Ранее Маск объяснил переезд штаб-квартиры принадлежащей ему компании X из штата Калифорния в Техас стремлением властей Калифорнии запретить свободу слова.
Штаб-квартира компании X покинула Сан-Франциско в пятницу, 13 сентября, она переехала в Техас из-за несогласия ее владельца Илона Маска с политикой местных властей. О намерении закрыть главный офис в Сан-Франциско и перевести штаб-квартиру в Остин, штат Техас, Маск заявил в июле. Причиной решения он назвал принятие губернатором Калифорнии закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах гендерного самоопределения детей, и заявил, что такая политика побудит многие семьи покинуть штат.
Маск в августе заявлял, что Демократическая партия США стала ярым поклонником цензуры.
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