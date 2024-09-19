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Суд заменил Мартыновой реальный срок на условный - РИА Новости, 20.09.2024
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17:53 19.09.2024 (обновлено: 00:01 20.09.2024)
https://ria.ru/20240919/martynova-1973699790.html
Суд заменил Мартыновой реальный срок на условный
Суд заменил Мартыновой реальный срок на условный - РИА Новости, 20.09.2024
Суд заменил Мартыновой реальный срок на условный
Первый апелляционный суд общей юрисдикции заменил экс-супруге главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова** Антонине реальный срок на условный по делу о РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-19T17:53
2024-09-20T00:01
происшествия
россия
новгородский областной суд
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции заменил экс-супруге главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова** Антонине реальный срок на условный по делу о покушении на убийство дочери в 2007 году, сообщили РИА Новости в инстанции. "Суд изменил приговор Мартыновой, снизив срок до восьми лет условно с испытательным сроком на четыре года", — сказали в суде. Мартынову освободили из-под стражи в зале суда. Дело жены главреда "Новой газеты — Европа"*По версии СК, в феврале 2007 года Мартынова столкнула двухлетнюю дочь с лестничного пролета, в результате ребенок сломал челюсть и получил травму головы. Женщину обвинили в покушении на убийство. При этом при вынесении вердикта следователи опирались на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что видел, как это произошло. Сейчас этот свидетель в процессе не участвует: он умер. Сама подсудимая тогда вину не признала и назвала произошедшее несчастным случаем.С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, а в конце марта 2024-го Мартынову задержали в Ставропольском крае, где она скрывалась вместе с 19-летней дочерью Алисой Федоровой. В апреле Новгородский облсуд возобновил рассмотрение этого уголовного дела.Дочь Мартыновой дала показания и попросила не лишать ее мать свободы. Кроме того, адвокаты как обвиняемой, так и потерпевшей запрашивали проведение генетической и баллистической экспертиз, но им отказали.В итоге суд 7 мая приговорил Мартынову к девяти годам колонии. При этом прокуратура просила назначить ей десять лет. Подсудимая, почти 16 лет находившаяся в розыске после вердикта присяжных, вину не признала. Дочь Мартыновой, а также адвокат Андрей Лисицкий подали тогда апелляционную жалобу на приговор.* Признана нежелательной организацией в России.** Лицо, признанное иноагентом в России.
https://ria.ru/20240416/sud-1940382310.html
https://ria.ru/20240221/martynov-1928786077.html
https://ria.ru/20240413/nikitina-1939445028.html
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происшествия, россия, новгородский областной суд
Происшествия, Россия, Новгородский областной суд
Суд заменил Мартыновой реальный срок на условный

Осужденной за попытку убийства дочери Антонине Мартыновой смягчили наказание

Антонина Мартынова во время оглашения приговора в Новгородском областном суде
Антонина Мартынова во время оглашения приговора в Новгородском областном суде - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Антонина Мартынова во время оглашения приговора в Новгородском областном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции заменил экс-супруге главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова** Антонине реальный срок на условный по делу о покушении на убийство дочери в 2007 году, сообщили РИА Новости в инстанции.
«
"Суд изменил приговор Мартыновой, снизив срок до восьми лет условно с испытательным сроком на четыре года", — сказали в суде.
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Позиция дочери Мартыновой по делу ее матери неважна, заявил прокурор
16 апреля, 14:53
Мартынову освободили из-под стражи в зале суда.

Дело жены главреда "Новой газеты — Европа"*

По версии СК, в феврале 2007 года Мартынова столкнула двухлетнюю дочь с лестничного пролета, в результате ребенок сломал челюсть и получил травму головы. Женщину обвинили в покушении на убийство. При этом при вынесении вердикта следователи опирались на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что видел, как это произошло. Сейчас этот свидетель в процессе не участвует: он умер. Сама подсудимая тогда вину не признала и назвала произошедшее несчастным случаем.
С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, а в конце марта 2024-го Мартынову задержали в Ставропольском крае, где она скрывалась вместе с 19-летней дочерью Алисой Федоровой. В апреле Новгородский облсуд возобновил рассмотрение этого уголовного дела.
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Дочь Мартыновой дала показания и попросила не лишать ее мать свободы. Кроме того, адвокаты как обвиняемой, так и потерпевшей запрашивали проведение генетической и баллистической экспертиз, но им отказали.
В итоге суд 7 мая приговорил Мартынову к девяти годам колонии. При этом прокуратура просила назначить ей десять лет. Подсудимая, почти 16 лет находившаяся в розыске после вердикта присяжных, вину не признала. Дочь Мартыновой, а также адвокат Андрей Лисицкий подали тогда апелляционную жалобу на приговор.
* Признана нежелательной организацией в России.
** Лицо, признанное иноагентом в России.
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"Скрывалась в России 16 лет". Как нашли фигурантку громкого дела нулевых
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