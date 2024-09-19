https://ria.ru/20240919/martynova-1973699790.html

Суд заменил Мартыновой реальный срок на условный

Суд заменил Мартыновой реальный срок на условный - РИА Новости, 20.09.2024

Суд заменил Мартыновой реальный срок на условный

Первый апелляционный суд общей юрисдикции заменил экс-супруге главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова** Антонине реальный срок на условный по делу о РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-19T17:53

2024-09-19T17:53

2024-09-20T00:01

происшествия

россия

новгородский областной суд

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции заменил экс-супруге главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова** Антонине реальный срок на условный по делу о покушении на убийство дочери в 2007 году, сообщили РИА Новости в инстанции. "Суд изменил приговор Мартыновой, снизив срок до восьми лет условно с испытательным сроком на четыре года", — сказали в суде. Мартынову освободили из-под стражи в зале суда. Дело жены главреда "Новой газеты — Европа"*По версии СК, в феврале 2007 года Мартынова столкнула двухлетнюю дочь с лестничного пролета, в результате ребенок сломал челюсть и получил травму головы. Женщину обвинили в покушении на убийство. При этом при вынесении вердикта следователи опирались на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что видел, как это произошло. Сейчас этот свидетель в процессе не участвует: он умер. Сама подсудимая тогда вину не признала и назвала произошедшее несчастным случаем.С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, а в конце марта 2024-го Мартынову задержали в Ставропольском крае, где она скрывалась вместе с 19-летней дочерью Алисой Федоровой. В апреле Новгородский облсуд возобновил рассмотрение этого уголовного дела.Дочь Мартыновой дала показания и попросила не лишать ее мать свободы. Кроме того, адвокаты как обвиняемой, так и потерпевшей запрашивали проведение генетической и баллистической экспертиз, но им отказали.В итоге суд 7 мая приговорил Мартынову к девяти годам колонии. При этом прокуратура просила назначить ей десять лет. Подсудимая, почти 16 лет находившаяся в розыске после вердикта присяжных, вину не признала. Дочь Мартыновой, а также адвокат Андрей Лисицкий подали тогда апелляционную жалобу на приговор.* Признана нежелательной организацией в России.** Лицо, признанное иноагентом в России.

https://ria.ru/20240416/sud-1940382310.html

https://ria.ru/20240221/martynov-1928786077.html

https://ria.ru/20240413/nikitina-1939445028.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, новгородский областной суд