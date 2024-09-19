https://ria.ru/20240919/makron-1973668651.html

Макрон отменил визит в Бретань

Макрон отменил визит в Бретань - РИА Новости, 19.09.2024

Макрон отменил визит в Бретань

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированный на пятницу визит в регион Бретань на северо-западе страны в преддверии ожидаемого завершения... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:50

2024-09-19T15:50

2024-09-19T16:00

в мире

франция

бретань

эммануэль макрон

мишель барнье

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ПАРИЖ, 19 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированный на пятницу визит в регион Бретань на северо-западе страны в преддверии ожидаемого завершения формирования нового правительства, сообщила в четверг газета Parisien со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Заявление прозвучало в преддверии определения состава нового правительства. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что новый премьер Франции Мишель Барнье завершит в четверг консультации по вопросу назначений в кабмин. "Эммануэль Макрон отменил визит в Бретань, запланированный на пятницу по случаю Дней европейского наследия", - говорится в статье. При этом в Елисейском дворце заверили, что решение отменить поездку никак не связано с политическими событиями в стране, пишет Parisen. Причиной были названы "погодные ограничения", в частности, прогноз очень низких облаков, что помешает президентскому самолёту приземлиться, сообщает газета. Ранее радиостанция Franceinfo сообщала, что новый премьер уйдет в отставку, если не сможет по итогу встречи с представителями политических партий в четверг найти решение по составу будущего правительства. До этого газета Monde сообщала, что во вторник Барнье представил Макрону список министров, которых он хотел бы видеть в своем кабмине, однако президент отклонил представленные кандидатуры из-за необоснованно большого числа в нем представителей правой партии "Республиканцы".

https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html

https://ria.ru/20240919/makron-1973585291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, бретань, эммануэль макрон, мишель барнье