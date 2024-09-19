https://ria.ru/20240919/makron-1973668651.html
Макрон отменил визит в Бретань
Макрон отменил визит в Бретань - РИА Новости, 19.09.2024
Макрон отменил визит в Бретань
Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированный на пятницу визит в регион Бретань на северо-западе страны в преддверии ожидаемого завершения... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:50
2024-09-19T15:50
2024-09-19T16:00
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ПАРИЖ, 19 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированный на пятницу визит в регион Бретань на северо-западе страны в преддверии ожидаемого завершения формирования нового правительства, сообщила в четверг газета Parisien со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Заявление прозвучало в преддверии определения состава нового правительства. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что новый премьер Франции Мишель Барнье завершит в четверг консультации по вопросу назначений в кабмин. "Эммануэль Макрон отменил визит в Бретань, запланированный на пятницу по случаю Дней европейского наследия", - говорится в статье. При этом в Елисейском дворце заверили, что решение отменить поездку никак не связано с политическими событиями в стране, пишет Parisen. Причиной были названы "погодные ограничения", в частности, прогноз очень низких облаков, что помешает президентскому самолёту приземлиться, сообщает газета. Ранее радиостанция Franceinfo сообщала, что новый премьер уйдет в отставку, если не сможет по итогу встречи с представителями политических партий в четверг найти решение по составу будущего правительства. До этого газета Monde сообщала, что во вторник Барнье представил Макрону список министров, которых он хотел бы видеть в своем кабмине, однако президент отклонил представленные кандидатуры из-за необоснованно большого числа в нем представителей правой партии "Республиканцы".
https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html
https://ria.ru/20240919/makron-1973585291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, бретань, эммануэль макрон, мишель барнье
В мире, Франция, Бретань, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье
Макрон отменил визит в Бретань
Parisien: Макрон отменил визит в Бретань перед формированием нового кабмина
ПАРИЖ, 19 сен – РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированный на пятницу визит в регион Бретань на северо-западе страны в преддверии ожидаемого завершения формирования нового правительства, сообщила в четверг газета Parisien
со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Заявление прозвучало в преддверии определения состава нового правительства. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что новый премьер Франции Мишель Барнье завершит в четверг консультации по вопросу назначений в кабмин.
"Эммануэль Макрон отменил визит в Бретань, запланированный на пятницу по случаю Дней европейского наследия", - говорится в статье.
При этом в Елисейском дворце заверили, что решение отменить поездку никак не связано с политическими событиями в стране, пишет Parisen. Причиной были названы "погодные ограничения", в частности, прогноз очень низких облаков, что помешает президентскому самолёту приземлиться, сообщает газета.
Ранее радиостанция Franceinfo сообщала, что новый премьер уйдет в отставку, если не сможет по итогу встречи с представителями политических партий в четверг найти решение по составу будущего правительства. До этого газета Monde сообщала, что во вторник Барнье представил Макрону список министров, которых он хотел бы видеть в своем кабмине, однако президент отклонил представленные кандидатуры из-за необоснованно большого числа в нем представителей правой партии "Республиканцы".