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Макрон отменил визит в Бретань - РИА Новости, 19.09.2024
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15:50 19.09.2024 (обновлено: 16:00 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/makron-1973668651.html
Макрон отменил визит в Бретань
Макрон отменил визит в Бретань - РИА Новости, 19.09.2024
Макрон отменил визит в Бретань
Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированный на пятницу визит в регион Бретань на северо-западе страны в преддверии ожидаемого завершения... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:50
2024-09-19T16:00
в мире
франция
бретань
эммануэль макрон
мишель барнье
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ПАРИЖ, 19 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированный на пятницу визит в регион Бретань на северо-западе страны в преддверии ожидаемого завершения формирования нового правительства, сообщила в четверг газета Parisien со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Заявление прозвучало в преддверии определения состава нового правительства. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что новый премьер Франции Мишель Барнье завершит в четверг консультации по вопросу назначений в кабмин. "Эммануэль Макрон отменил визит в Бретань, запланированный на пятницу по случаю Дней европейского наследия", - говорится в статье. При этом в Елисейском дворце заверили, что решение отменить поездку никак не связано с политическими событиями в стране, пишет Parisen. Причиной были названы "погодные ограничения", в частности, прогноз очень низких облаков, что помешает президентскому самолёту приземлиться, сообщает газета. Ранее радиостанция Franceinfo сообщала, что новый премьер уйдет в отставку, если не сможет по итогу встречи с представителями политических партий в четверг найти решение по составу будущего правительства. До этого газета Monde сообщала, что во вторник Барнье представил Макрону список министров, которых он хотел бы видеть в своем кабмине, однако президент отклонил представленные кандидатуры из-за необоснованно большого числа в нем представителей правой партии "Республиканцы".
https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html
https://ria.ru/20240919/makron-1973585291.html
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в мире, франция, бретань, эммануэль макрон, мишель барнье
В мире, Франция, Бретань, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье
Макрон отменил визит в Бретань

Parisien: Макрон отменил визит в Бретань перед формированием нового кабмина

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированный на пятницу визит в регион Бретань на северо-западе страны в преддверии ожидаемого завершения формирования нового правительства, сообщила в четверг газета Parisien со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Заявление прозвучало в преддверии определения состава нового правительства. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что новый премьер Франции Мишель Барнье завершит в четверг консультации по вопросу назначений в кабмин.
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"Эммануэль Макрон отменил визит в Бретань, запланированный на пятницу по случаю Дней европейского наследия", - говорится в статье.
При этом в Елисейском дворце заверили, что решение отменить поездку никак не связано с политическими событиями в стране, пишет Parisen. Причиной были названы "погодные ограничения", в частности, прогноз очень низких облаков, что помешает президентскому самолёту приземлиться, сообщает газета.
Ранее радиостанция Franceinfo сообщала, что новый премьер уйдет в отставку, если не сможет по итогу встречи с представителями политических партий в четверг найти решение по составу будущего правительства. До этого газета Monde сообщала, что во вторник Барнье представил Макрону список министров, которых он хотел бы видеть в своем кабмине, однако президент отклонил представленные кандидатуры из-за необоснованно большого числа в нем представителей правой партии "Республиканцы".
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В миреФранцияБретаньЭммануэль МакронМишель Барнье
 
 
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