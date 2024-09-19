https://ria.ru/20240919/makron-1973600141.html
Макрон отклонил предложенный Барнье список министров, пишут СМИ
Макрон отклонил предложенный Барнье список министров, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Макрон отклонил предложенный Барнье список министров, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил предложенный недавно назначенным премьером Мишелем Барнье список министров, которых он хотел бы видеть в своем... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:23
2024-09-19T12:23
2024-09-19T12:23
в мире
франция
мишель барнье
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил предложенный недавно назначенным премьером Мишелем Барнье список министров, которых он хотел бы видеть в своем кабмине, сообщает газета Monde со ссылкой на источники. "За последние дни (вопрос - ред.) состава правительства значительно ухудшил отношения между главой государства и премьер-министром. Мишель Барнье представил во вторник, 17 сентября, первый вариант. Первый список потенциальных министров был отвергнут главой государства", - пишет газета. Французский лидер посчитал предложенный список слишком "одноцветным" из-за необоснованного числа представителей правой партии "Республиканцы", которые занимают лишь 47 мест в парламенте. Так, в предложенном Барнье варианте они заняли бы четверть или треть мест в правительстве, включая ключевые посты министра внутренних дел, министра юстиции и министра экономики. Имена предложенных кандидатов неизвестны. При этом в Елисейском дворце утверждают, что глава государства оставляет вопрос состава правительства на усмотрение премьера, однако поставил ему цель "насколько возможно приблизиться к национальному единству и соблюдению баланса" между политическими силами. Как заявляет источник из окружения Макрона, президента парализует мысль об отставке премьера из-за вотума недоверия, которая привела бы к его собственному "падению". Из-за этого он хочет правительство на консенсусной основе, сказано в статье. На внеочередных выборах в парламент в июле блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона "Вместе за республику" пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Ожидается, что состав нового кабмина Франции под руководством премьер-министра Мишеля Барнье будет объявлен на этой неделе.
https://ria.ru/20240919/makron-1973585291.html
https://ria.ru/20240906/opros-1971052867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, мишель барнье, эммануэль макрон
В мире, Франция, Мишель Барнье, Эммануэль Макрон
Макрон отклонил предложенный Барнье список министров, пишут СМИ
Monde: Макрон отклонил кандидатуры на посты, предложенные новым премьером
ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил предложенный недавно назначенным премьером Мишелем Барнье список министров, которых он хотел бы видеть в своем кабмине, сообщает газета Monde
со ссылкой на источники.
"За последние дни (вопрос - ред.) состава правительства значительно ухудшил отношения между главой государства и премьер-министром. Мишель Барнье представил во вторник, 17 сентября, первый вариант. Первый список потенциальных министров был отвергнут главой государства", - пишет газета.
Французский лидер посчитал предложенный список слишком "одноцветным" из-за необоснованного числа представителей правой партии "Республиканцы", которые занимают лишь 47 мест в парламенте. Так, в предложенном Барнье варианте они заняли бы четверть или треть мест в правительстве, включая ключевые посты министра внутренних дел, министра юстиции и министра экономики. Имена предложенных кандидатов неизвестны.
При этом в Елисейском дворце утверждают, что глава государства оставляет вопрос состава правительства на усмотрение премьера, однако поставил ему цель "насколько возможно приблизиться к национальному единству и соблюдению баланса" между политическими силами. Как заявляет источник из окружения Макрона, президента парализует мысль об отставке премьера из-за вотума недоверия, которая привела бы к его собственному "падению". Из-за этого он хочет правительство на консенсусной основе, сказано в статье.
На внеочередных выборах в парламент в июле блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона "Вместе за республику" пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Ожидается, что состав нового кабмина Франции под руководством премьер-министра Мишеля Барнье будет объявлен на этой неделе.