https://ria.ru/20240919/makron-1973600141.html

Макрон отклонил предложенный Барнье список министров, пишут СМИ

Макрон отклонил предложенный Барнье список министров, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

Макрон отклонил предложенный Барнье список министров, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил предложенный недавно назначенным премьером Мишелем Барнье список министров, которых он хотел бы видеть в своем... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:23

2024-09-19T12:23

2024-09-19T12:23

в мире

франция

мишель барнье

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил предложенный недавно назначенным премьером Мишелем Барнье список министров, которых он хотел бы видеть в своем кабмине, сообщает газета Monde со ссылкой на источники. "За последние дни (вопрос - ред.) состава правительства значительно ухудшил отношения между главой государства и премьер-министром. Мишель Барнье представил во вторник, 17 сентября, первый вариант. Первый список потенциальных министров был отвергнут главой государства", - пишет газета. Французский лидер посчитал предложенный список слишком "одноцветным" из-за необоснованного числа представителей правой партии "Республиканцы", которые занимают лишь 47 мест в парламенте. Так, в предложенном Барнье варианте они заняли бы четверть или треть мест в правительстве, включая ключевые посты министра внутренних дел, министра юстиции и министра экономики. Имена предложенных кандидатов неизвестны. При этом в Елисейском дворце утверждают, что глава государства оставляет вопрос состава правительства на усмотрение премьера, однако поставил ему цель "насколько возможно приблизиться к национальному единству и соблюдению баланса" между политическими силами. Как заявляет источник из окружения Макрона, президента парализует мысль об отставке премьера из-за вотума недоверия, которая привела бы к его собственному "падению". Из-за этого он хочет правительство на консенсусной основе, сказано в статье. На внеочередных выборах в парламент в июле блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона "Вместе за республику" пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Ожидается, что состав нового кабмина Франции под руководством премьер-министра Мишеля Барнье будет объявлен на этой неделе.

https://ria.ru/20240919/makron-1973585291.html

https://ria.ru/20240906/opros-1971052867.html

франция

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, мишель барнье, эммануэль макрон