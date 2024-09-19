https://ria.ru/20240919/makron-1973585291.html

Импичмент Макрону вряд ли состоится, считает посол России в Париже

Импичмент Макрону вряд ли состоится, считает посол России в Париже - РИА Новости, 19.09.2024

Импичмент Макрону вряд ли состоится, считает посол России в Париже

Инициированный в парламенте Франции импичмент президенту страны Эммануэлю Макрону - это медийная история, которая ещё продлится какое-то время, но депутаты не... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:45

2024-09-19T11:45

2024-09-19T11:51

россия

в мире

париж

эммануэль макрон

парламент франции

алексей мешков

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Инициированный в парламенте Франции импичмент президенту страны Эммануэлю Макрону - это медийная история, которая ещё продлится какое-то время, но депутаты не смогут набрать нужное количество голосов, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков."Дальше будут сложные расклады, ни при каких обстоятельствах оппозиция не сможет набрать необходимые две трети голосов обеих палат. В медийном плане эта история отнюдь ещё не законченная", - сказал Мешков в эфире телеканала "Россия 24".Резолюцию об импичменте Макрону в конце августа инициировала партия "Непокорившаяся Франция".Решение о рассмотрении инициативы принимает бюро Нацсобрания (нижней палаты парламента). Затем текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, после чего за него в течение двух недель должны проголосовать две трети Нацсобрания. Последние два этапа должны быть пройдены и в верхней палате парламента - Сенате, где у левых нет большинства, а сама партия вообще не представлена. Однако в случае одобрения текста Сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, резолюцию должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат.

https://ria.ru/20240917/makron-1973284727.html

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россия, в мире, париж, эммануэль макрон, парламент франции, алексей мешков