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Импичмент Макрону вряд ли состоится, считает посол России в Париже - РИА Новости, 19.09.2024
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11:45 19.09.2024 (обновлено: 11:51 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/makron-1973585291.html
Импичмент Макрону вряд ли состоится, считает посол России в Париже
Импичмент Макрону вряд ли состоится, считает посол России в Париже - РИА Новости, 19.09.2024
Импичмент Макрону вряд ли состоится, считает посол России в Париже
Инициированный в парламенте Франции импичмент президенту страны Эммануэлю Макрону - это медийная история, которая ещё продлится какое-то время, но депутаты не... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:45
2024-09-19T11:51
россия
в мире
париж
эммануэль макрон
парламент франции
алексей мешков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Инициированный в парламенте Франции импичмент президенту страны Эммануэлю Макрону - это медийная история, которая ещё продлится какое-то время, но депутаты не смогут набрать нужное количество голосов, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков."Дальше будут сложные расклады, ни при каких обстоятельствах оппозиция не сможет набрать необходимые две трети голосов обеих палат. В медийном плане эта история отнюдь ещё не законченная", - сказал Мешков в эфире телеканала "Россия 24".Резолюцию об импичменте Макрону в конце августа инициировала партия "Непокорившаяся Франция".Решение о рассмотрении инициативы принимает бюро Нацсобрания (нижней палаты парламента). Затем текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, после чего за него в течение двух недель должны проголосовать две трети Нацсобрания. Последние два этапа должны быть пройдены и в верхней палате парламента - Сенате, где у левых нет большинства, а сама партия вообще не представлена. Однако в случае одобрения текста Сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, резолюцию должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат.
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россия, в мире, париж, эммануэль макрон, парламент франции, алексей мешков
Россия, В мире, Париж, Эммануэль Макрон, Парламент Франции, Алексей Мешков
Импичмент Макрону вряд ли состоится, считает посол России в Париже

Посол РФ в Париже: импичмент Макрону вряд ли состоится, это медийная история

© РИА НовостиМитинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона в Париже
Митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона в Париже - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости
Митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Инициированный в парламенте Франции импичмент президенту страны Эммануэлю Макрону - это медийная история, которая ещё продлится какое-то время, но депутаты не смогут набрать нужное количество голосов, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.
"Дальше будут сложные расклады, ни при каких обстоятельствах оппозиция не сможет набрать необходимые две трети голосов обеих палат. В медийном плане эта история отнюдь ещё не законченная", - сказал Мешков в эфире телеканала "Россия 24".
Резолюцию об импичменте Макрону в конце августа инициировала партия "Непокорившаяся Франция".
Решение о рассмотрении инициативы принимает бюро Нацсобрания (нижней палаты парламента). Затем текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, после чего за него в течение двух недель должны проголосовать две трети Нацсобрания. Последние два этапа должны быть пройдены и в верхней палате парламента - Сенате, где у левых нет большинства, а сама партия вообще не представлена. Однако в случае одобрения текста Сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, резолюцию должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат.
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РоссияВ миреПарижЭммануэль МакронПарламент ФранцииАлексей Мешков
 
 
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