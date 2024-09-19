https://ria.ru/20240919/magaziny-1973717784.html

Магазины в тверском Торопце перестали продавать алкоголь

Магазины в тверском Торопце перестали продавать алкоголь - РИА Новости, 19.09.2024

Магазины в тверском Торопце перестали продавать алкоголь

Магазины в тверском Торопце, где накануне из-за падения обломков БПЛА возник пожар, в настоящее время не продают алкогольные напитки, передает корреспондент РИА РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:57

2024-09-19T19:57

2024-09-19T19:57

происшествия

игорь руденя

тверская область

торопец

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ТОРОПЕЦ (Тверская область), 19 сен - РИА Новости. Магазины в тверском Торопце, где накануне из-за падения обломков БПЛА возник пожар, в настоящее время не продают алкогольные напитки, передает корреспондент РИА Новости. В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце тушат пожар, начавшийся в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО. Губернатор Тверской области Игорь Руденя решил частично эвакуировать население. Позднее он сообщил, что граждане могут вернуться в город. При этом до 1 октября в округе введен запрет на посещение лесов, а также въезд в них. Мера связана с обеспечением безопасности граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки БПЛА. Как следует из объявления в работающем в Торопце супермаркете, введен временный запрет на продажу алкоголя, в том числе пива и пивных напитков. По утверждению сотрудников магазина, это решение местных властей, и неизвестно, на какой срок оно действует. Официальной информацией о запрете на продажу алкоголя РИА Новости не располагает: сайт Торопецкого округа, о взломе которого сообщалось ранее, пока не восстановил работу.

https://ria.ru/20240919/toropets-1973625173.html

https://ria.ru/20240918/evakuatsiya-1973311901.html

тверская область

торопец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, игорь руденя, тверская область, торопец