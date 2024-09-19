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Магазины в тверском Торопце перестали продавать алкоголь - РИА Новости, 19.09.2024
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19:57 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/magaziny-1973717784.html
Магазины в тверском Торопце перестали продавать алкоголь
Магазины в тверском Торопце перестали продавать алкоголь - РИА Новости, 19.09.2024
Магазины в тверском Торопце перестали продавать алкоголь
Магазины в тверском Торопце, где накануне из-за падения обломков БПЛА возник пожар, в настоящее время не продают алкогольные напитки, передает корреспондент РИА РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:57
2024-09-19T19:57
происшествия
игорь руденя
тверская область
торопец
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ТОРОПЕЦ (Тверская область), 19 сен - РИА Новости. Магазины в тверском Торопце, где накануне из-за падения обломков БПЛА возник пожар, в настоящее время не продают алкогольные напитки, передает корреспондент РИА Новости. В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце тушат пожар, начавшийся в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО. Губернатор Тверской области Игорь Руденя решил частично эвакуировать население. Позднее он сообщил, что граждане могут вернуться в город. При этом до 1 октября в округе введен запрет на посещение лесов, а также въезд в них. Мера связана с обеспечением безопасности граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки БПЛА. Как следует из объявления в работающем в Торопце супермаркете, введен временный запрет на продажу алкоголя, в том числе пива и пивных напитков. По утверждению сотрудников магазина, это решение местных властей, и неизвестно, на какой срок оно действует. Официальной информацией о запрете на продажу алкоголя РИА Новости не располагает: сайт Торопецкого округа, о взломе которого сообщалось ранее, пока не восстановил работу.
https://ria.ru/20240919/toropets-1973625173.html
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тверская область
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происшествия, игорь руденя, тверская область, торопец
Происшествия, Игорь Руденя, Тверская область, Торопец
Магазины в тверском Торопце перестали продавать алкоголь

В Торопце, где произошел пожар после падения обломков БПЛА, не продают алкоголь

© РИА НовостиПоследствия атаки БПЛА в Торопце
Последствия атаки БПЛА в Торопце - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости
Последствия атаки БПЛА в Торопце. Архивное фото
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ТОРОПЕЦ (Тверская область), 19 сен - РИА Новости. Магазины в тверском Торопце, где накануне из-за падения обломков БПЛА возник пожар, в настоящее время не продают алкогольные напитки, передает корреспондент РИА Новости.
В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце тушат пожар, начавшийся в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО. Губернатор Тверской области Игорь Руденя решил частично эвакуировать население. Позднее он сообщил, что граждане могут вернуться в город. При этом до 1 октября в округе введен запрет на посещение лесов, а также въезд в них. Мера связана с обеспечением безопасности граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки БПЛА.
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Вчера, 13:22
Как следует из объявления в работающем в Торопце супермаркете, введен временный запрет на продажу алкоголя, в том числе пива и пивных напитков. По утверждению сотрудников магазина, это решение местных властей, и неизвестно, на какой срок оно действует.
Официальной информацией о запрете на продажу алкоголя РИА Новости не располагает: сайт Торопецкого округа, о взломе которого сообщалось ранее, пока не восстановил работу.
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