https://ria.ru/20240919/lukashenko-1973604777.html

Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной

Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной - РИА Новости, 19.09.2024

Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики сотрудничать с Украиной. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:33

2024-09-19T12:33

2024-09-19T12:41

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украина

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики сотрудничать с Украиной."Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой (Народной) Республикой", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес в Минске на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.Белорусский лидер также отметил, что страна уже давно сотрудничает с ДНР - это сотрудничество шло, еще когда регион был в составе Украины. "С тех пор... мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и в настоящее время. Тем более что определенные наработки есть, база создана", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20240918/lukashenko-1973520297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко