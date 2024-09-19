https://ria.ru/20240919/lukashenko-1973604777.html
Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной
Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной - РИА Новости, 19.09.2024
Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики сотрудничать с Украиной. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:33
2024-09-19T12:33
2024-09-19T12:41
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики сотрудничать с Украиной."Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой (Народной) Республикой", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес в Минске на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.Белорусский лидер также отметил, что страна уже давно сотрудничает с ДНР - это сотрудничество шло, еще когда регион был в составе Украины. "С тех пор... мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и в настоящее время. Тем более что определенные наработки есть, база создана", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20240918/lukashenko-1973520297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной
Лукашенко: Белоруссия готова сотрудничать с Украиной, как и с ДНР