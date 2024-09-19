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Белоруссия подумает над присутствием иностранных наблюдателей на выборах - РИА Новости, 19.09.2024
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11:58 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/lukashenko-1973590870.html
Белоруссия подумает над присутствием иностранных наблюдателей на выборах
Белоруссия подумает над присутствием иностранных наблюдателей на выборах - РИА Новости, 19.09.2024
Белоруссия подумает над присутствием иностранных наблюдателей на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны никогда не были против присутствия иностранных наблюдателей на выборах, но не могут... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:58
2024-09-19T11:58
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны никогда не были против присутствия иностранных наблюдателей на выборах, но не могут допустить, чтобы они приехали с уже заготовленными заявлениями. Президентские выборы в Белоруссии состоятся не позднее 20 июля 2025 года. "Сегодня мы думаем, что делать с так называемыми иностранными наблюдателями, потому что мы знаем: их приезд - это заготовленные документы, которые они потом огласят и подпишут", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече с руководителями избирательных органов стран СНГ. Он отметил, что сейчас власти страны думают, приглашать ли их на выборы. "Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались в том мнении, с которым они приедут к нам. Но мы не можем допустить, чтобы они опять приехали со своими талмудами и сделали соответствующее заявление, которое уже заготовлено или которое написано не их рукой", - отметил президент Белоруссии. Он указал также, что в Минске рады приезду наблюдателей из стран СНГ. "Для нас это очень важно. Ваш дружеский совет, замечание или даже критика воспринимаются всерьез", - сказал Лукашенко.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, снг
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, СНГ
Белоруссия подумает над присутствием иностранных наблюдателей на выборах

Лукашенко заявил, что не против присутствия иностранных наблюдателей на выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров. Архивное фото
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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны никогда не были против присутствия иностранных наблюдателей на выборах, но не могут допустить, чтобы они приехали с уже заготовленными заявлениями.
Президентские выборы в Белоруссии состоятся не позднее 20 июля 2025 года.
"Сегодня мы думаем, что делать с так называемыми иностранными наблюдателями, потому что мы знаем: их приезд - это заготовленные документы, которые они потом огласят и подпишут", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече с руководителями избирательных органов стран СНГ.
Он отметил, что сейчас власти страны думают, приглашать ли их на выборы. "Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались в том мнении, с которым они приедут к нам. Но мы не можем допустить, чтобы они опять приехали со своими талмудами и сделали соответствующее заявление, которое уже заготовлено или которое написано не их рукой", - отметил президент Белоруссии. Он указал также, что в Минске рады приезду наблюдателей из стран СНГ. "Для нас это очень важно. Ваш дружеский совет, замечание или даже критика воспринимаются всерьез", - сказал Лукашенко.
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