Белоруссия подумает над присутствием иностранных наблюдателей на выборах
Лукашенко заявил, что не против присутствия иностранных наблюдателей на выборах
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров. Архивное фото
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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны никогда не были против присутствия иностранных наблюдателей на выборах, но не могут допустить, чтобы они приехали с уже заготовленными заявлениями.
Президентские выборы в Белоруссии состоятся не позднее 20 июля 2025 года.
"Сегодня мы думаем, что делать с так называемыми иностранными наблюдателями, потому что мы знаем: их приезд - это заготовленные документы, которые они потом огласят и подпишут", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече с руководителями избирательных органов стран СНГ.
Он отметил, что сейчас власти страны думают, приглашать ли их на выборы. "Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались в том мнении, с которым они приедут к нам. Но мы не можем допустить, чтобы они опять приехали со своими талмудами и сделали соответствующее заявление, которое уже заготовлено или которое написано не их рукой", - отметил президент Белоруссии. Он указал также, что в Минске рады приезду наблюдателей из стран СНГ. "Для нас это очень важно. Ваш дружеский совет, замечание или даже критика воспринимаются всерьез", - сказал Лукашенко.
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