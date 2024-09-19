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Сессия Евразийского женского форума с участием Симоньян. Трансляция
Сессия Евразийского женского форума с участием Симоньян. Трансляция - РИА Новости, 19.09.2024
Сессия Евразийского женского форума с участием Симоньян. Трансляция
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД России Мария Захарова принимают участие в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:00
2024-09-19T16:00
2024-09-19T16:04
маргарита симоньян
мария захарова
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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД России Мария Захарова принимают участие в сессии Евразийского женского форума.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Захарова и Симоньян на сессии Евразийского женского форума
8636089 02.03.2024 Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступает на стратегической сессии "Фейки, дипфейки, нейросети: вызовы и возможности новых технологий" на полях Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус". Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит с 1 по 7 марта. Рамиль Ситдиков / РИА Новости
2024-09-19T16:00
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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маргарита симоньян, мария захарова, видео
Маргарита Симоньян, Мария Захарова
Сессия Евразийского женского форума с участием Симоньян. Трансляция
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД России Мария Захарова принимают участие в сессии Евразийского женского форума.
2024-09-19T16:00
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PT95M37S
Сессия Евразийского женского форума с участием Симоньян. Трансляция
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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД России Мария Захарова принимают участие в сессии Евразийского женского форума.