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Сессия Евразийского женского форума с участием Симоньян. Трансляция - РИА Новости, 19.09.2024
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16:00 19.09.2024 (обновлено: 16:04 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/live-1973669599.html
Сессия Евразийского женского форума с участием Симоньян. Трансляция
Сессия Евразийского женского форума с участием Симоньян. Трансляция - РИА Новости, 19.09.2024
Сессия Евразийского женского форума с участием Симоньян. Трансляция
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД России Мария Захарова принимают участие в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:00
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маргарита симоньян
мария захарова
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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД России Мария Захарова принимают участие в сессии Евразийского женского форума.
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Захарова и Симоньян на сессии Евразийского женского форума
8636089 02.03.2024 Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступает на стратегической сессии "Фейки, дипфейки, нейросети: вызовы и возможности новых технологий" на полях Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус". Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит с 1 по 7 марта. Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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маргарита симоньян, мария захарова, видео
Маргарита Симоньян, Мария Захарова
Сессия Евразийского женского форума с участием Симоньян. Трансляция
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД России Мария Захарова принимают участие в сессии Евразийского женского форума.
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Сессия Евразийского женского форума с участием Симоньян. Трансляция

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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД России Мария Захарова принимают участие в сессии Евразийского женского форума.
 
Маргарита СимоньянМария Захарова
 
 
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