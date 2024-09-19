https://ria.ru/20240919/live-1973669599.html

Сессия Евразийского женского форума с участием Симоньян. Трансляция

Сессия Евразийского женского форума с участием Симоньян. Трансляция - РИА Новости, 19.09.2024

Сессия Евразийского женского форума с участием Симоньян. Трансляция

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД России Мария Захарова принимают участие в... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:00

2024-09-19T16:00

2024-09-19T16:04

маргарита симоньян

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973671536_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_da2987a97a12634efe9e09a51084cbbc.jpg

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД России Мария Захарова принимают участие в сессии Евразийского женского форума.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захарова и Симоньян на сессии Евразийского женского форума 8636089 02.03.2024 Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступает на стратегической сессии "Фейки, дипфейки, нейросети: вызовы и возможности новых технологий" на полях Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус". Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит с 1 по 7 марта. Рамиль Ситдиков / РИА Новости 2024-09-19T16:00 true PT95M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

маргарита симоньян, мария захарова, видео