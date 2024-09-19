https://ria.ru/20240919/livan-1973735939.html

ЦАХАЛ заявил о серии атак на сотню установок и объектов в Ливане

ЦАХАЛ заявил о серии атак на сотню установок и объектов в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024

ЦАХАЛ заявил о серии атак на сотню установок и объектов в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию атак на юге Ливана, в ходе которых были поражены около 100 пусковых установок и объектов шиитского движения... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-19T23:58

2024-09-19T23:58

2024-09-20T00:10

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израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию атак на юге Ливана, в ходе которых были поражены около 100 пусковых установок и объектов шиитского движения "Хезболлах", сообщила армейская пресс-служба."ЦАХАЛ завершил серию атак на юге Ливана ... Во вторую половину дня атаке подверглись в общей сложности около 100 пусковых установок с 1000 стволов для ракет, готовых к немедленному запуску, а также дополнительная военная инфраструктура", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, израиль, юг, хезболла