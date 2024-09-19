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ЦАХАЛ заявил о серии атак на сотню установок и объектов в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
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23:58 19.09.2024 (обновлено: 00:10 20.09.2024)
https://ria.ru/20240919/livan-1973735939.html
ЦАХАЛ заявил о серии атак на сотню установок и объектов в Ливане
ЦАХАЛ заявил о серии атак на сотню установок и объектов в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
ЦАХАЛ заявил о серии атак на сотню установок и объектов в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию атак на юге Ливана, в ходе которых были поражены около 100 пусковых установок и объектов шиитского движения... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-19T23:58
2024-09-20T00:10
в мире
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израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию атак на юге Ливана, в ходе которых были поражены около 100 пусковых установок и объектов шиитского движения "Хезболлах", сообщила армейская пресс-служба."ЦАХАЛ завершил серию атак на юге Ливана ... Во вторую половину дня атаке подверглись в общей сложности около 100 пусковых установок с 1000 стволов для ракет, готовых к немедленному запуску, а также дополнительная военная инфраструктура", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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в мире, ливан, израиль, юг, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Юг, Хезболла
ЦАХАЛ заявил о серии атак на сотню установок и объектов в Ливане

ЦАХАЛ: в Ливане завершена серия атак, поражены около ста установок и объектов

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Ливану
Последствия удара ЦАХАЛ по Ливану - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия удара ЦАХАЛ по Ливану. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию атак на юге Ливана, в ходе которых были поражены около 100 пусковых установок и объектов шиитского движения "Хезболлах", сообщила армейская пресс-служба.
"ЦАХАЛ завершил серию атак на юге Ливана ... Во вторую половину дня атаке подверглись в общей сложности около 100 пусковых установок с 1000 стволов для ракет, готовых к немедленному запуску, а также дополнительная военная инфраструктура", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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