https://ria.ru/20240919/livan-1973735939.html
ЦАХАЛ заявил о серии атак на сотню установок и объектов в Ливане
ЦАХАЛ заявил о серии атак на сотню установок и объектов в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
ЦАХАЛ заявил о серии атак на сотню установок и объектов в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию атак на юге Ливана, в ходе которых были поражены около 100 пусковых установок и объектов шиитского движения... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-19T23:58
2024-09-19T23:58
2024-09-20T00:10
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию атак на юге Ливана, в ходе которых были поражены около 100 пусковых установок и объектов шиитского движения "Хезболлах", сообщила армейская пресс-служба."ЦАХАЛ завершил серию атак на юге Ливана ... Во вторую половину дня атаке подверглись в общей сложности около 100 пусковых установок с 1000 стволов для ракет, готовых к немедленному запуску, а также дополнительная военная инфраструктура", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, юг, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Юг, Хезболла
ЦАХАЛ заявил о серии атак на сотню установок и объектов в Ливане
ЦАХАЛ: в Ливане завершена серия атак, поражены около ста установок и объектов