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ЦАХАЛ не планирует вторжение в Ливан, сообщили СМИ
ЦАХАЛ не планирует вторжение в Ливан, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
ЦАХАЛ не планирует вторжение в Ливан, сообщили СМИ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не планирует вторжение на территорию Ливана или крупную операцию против шиитского движения "Хезболлах", сообщила в четверг газета... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:26
2024-09-19T19:26
2024-09-19T19:26
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не планирует вторжение на территорию Ливана или крупную операцию против шиитского движения "Хезболлах", сообщила в четверг газета Jerusalem Post со ссылкой на многочисленные источники. "Многочисленные источники сообщают, что, несмотря на ранение тысяч боевиков "Хезболлах" в результате массовых диверсий во вторник и среду, ЦАХАЛ не планирует в ближайшее время проводить новую крупную операцию против "движения, не говоря уже о крупном наземном вторжении", - говорится в сообщении. Кроме того, газета отмечает, ссылаясь на источники, что изначально планировалась только масштабная диверсия без продолжения военной операции. Теперь же израильские военные ждут, как отреагирует "Хезболлах", чтобы решить, как действовать дальше. Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240919/tsakhal-1973560024.html
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в мире, ливан, израиль, россия, мария захарова, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Мария Захарова, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Детонация сотен пейджеров в Ливане
ЦАХАЛ не планирует вторжение в Ливан, сообщили СМИ
Jerusalem Post: ЦАХАЛ не планирует масштабную операцию против "Хезболлы"