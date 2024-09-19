https://ria.ru/20240919/livan-1973714258.html

ЦАХАЛ не планирует вторжение в Ливан, сообщили СМИ

ЦАХАЛ не планирует вторжение в Ливан, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

ЦАХАЛ не планирует вторжение в Ливан, сообщили СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не планирует вторжение на территорию Ливана или крупную операцию против шиитского движения "Хезболлах", сообщила в четверг газета... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:26

2024-09-19T19:26

2024-09-19T19:26

в мире

ливан

израиль

россия

мария захарова

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

детонация сотен пейджеров в ливане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не планирует вторжение на территорию Ливана или крупную операцию против шиитского движения "Хезболлах", сообщила в четверг газета Jerusalem Post со ссылкой на многочисленные источники. "Многочисленные источники сообщают, что, несмотря на ранение тысяч боевиков "Хезболлах" в результате массовых диверсий во вторник и среду, ЦАХАЛ не планирует в ближайшее время проводить новую крупную операцию против "движения, не говоря уже о крупном наземном вторжении", - говорится в сообщении. Кроме того, газета отмечает, ссылаясь на источники, что изначально планировалась только масштабная диверсия без продолжения военной операции. Теперь же израильские военные ждут, как отреагирует "Хезболлах", чтобы решить, как действовать дальше. Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240919/tsakhal-1973560024.html

https://ria.ru/20240919/izrail-1973713881.html

ливан

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, россия, мария захарова, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане