Генсек "Хезболлы" назвал атаку на Ливан самой беспрецедентной в истории
Генсек "Хезболлы": Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю историю
© AP Photo / Mohammad ZaatariЛиванские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке в истории, это состояние войны, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, комментируя подрыв электронных устройств в стране.
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"Мы подверглись самой беспрецедентной атаке в истории Ливана ... Мы знаем, что это состояние войны и конфликта", - сказал Насрулла в ходе обращения, которое транслировали ливанские телеканалы.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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