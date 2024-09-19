https://ria.ru/20240919/livan-1973704424.html

Генсек "Хезболлы" назвал атаку на Ливан самой беспрецедентной в истории

Генсек "Хезболлы" назвал атаку на Ливан самой беспрецедентной в истории - РИА Новости, 19.09.2024

Генсек "Хезболлы" назвал атаку на Ливан самой беспрецедентной в истории

Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке в истории, это состояние войны, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, комментируя подрыв... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:17

2024-09-19T18:17

2024-09-19T18:17

в мире

ливан

израиль

россия

хасан насрулла

мария захарова

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке в истории, это состояние войны, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, комментируя подрыв электронных устройств в стране. "Мы подверглись самой беспрецедентной атаке в истории Ливана ... Мы знаем, что это состояние войны и конфликта", - сказал Насрулла в ходе обращения, которое транслировали ливанские телеканалы. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240918/livan-1973481308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, израиль, россия, хасан насрулла, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане