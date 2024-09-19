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Генсек "Хезболлы" назвал атаку на Ливан самой беспрецедентной в истории - РИА Новости, 19.09.2024
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18:17 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/livan-1973704424.html
Генсек "Хезболлы" назвал атаку на Ливан самой беспрецедентной в истории
Генсек "Хезболлы" назвал атаку на Ливан самой беспрецедентной в истории - РИА Новости, 19.09.2024
Генсек "Хезболлы" назвал атаку на Ливан самой беспрецедентной в истории
Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке в истории, это состояние войны, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, комментируя подрыв... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:17
2024-09-19T18:17
в мире
ливан
израиль
россия
хасан насрулла
мария захарова
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке в истории, это состояние войны, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, комментируя подрыв электронных устройств в стране. "Мы подверглись самой беспрецедентной атаке в истории Ливана ... Мы знаем, что это состояние войны и конфликта", - сказал Насрулла в ходе обращения, которое транслировали ливанские телеканалы. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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в мире, ливан, израиль, россия, хасан насрулла, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Хасан Насрулла, Мария Захарова, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Генсек "Хезболлы" назвал атаку на Ливан самой беспрецедентной в истории

Генсек "Хезболлы": Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю историю

© AP Photo / Mohammad ZaatariЛиванские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке в истории, это состояние войны, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, комментируя подрыв электронных устройств в стране.
«
"Мы подверглись самой беспрецедентной атаке в истории Ливана ... Мы знаем, что это состояние войны и конфликта", - сказал Насрулла в ходе обращения, которое транслировали ливанские телеканалы.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Взрыв в Ливане - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Израиль взорвал тысячи раций членов "Хезболлы", пишут СМИ
18 сентября, 17:59
 
В миреЛиванИзраильРоссияХасан НасруллаМария ЗахароваХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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