https://ria.ru/20240919/livan-1973702255.html

"Хезболла" пообещала ответ Израилю на диверсии с подрывом устройств связи

"Хезболла" пообещала ответ Израилю на диверсии с подрывом устройств связи - РИА Новости, 19.09.2024

"Хезболла" пообещала ответ Израилю на диверсии с подрывом устройств связи

"Хезболла" ответит Израилю на подрыв устройств связи в Ливане, заявил генсек движения Хасан Насралла, выступая с обращением, которое транслировали телеканалы. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:02

2024-09-19T18:02

2024-09-19T19:10

в мире

израиль

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

хасан насрулла

ливан

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БЕЙРУТ, 19 сен — РИА Новости. "Хезболла" ответит Израилю на подрыв устройств связи в Ливане, заявил генсек движения Хасан Насралла, выступая с обращением, которое транслировали телеканалы."Ответ, несомненно, будет", — сказал он, добавив, что вопросы, где и как будет дан ответ, решено оставить открытыми.По словам Насраллы, Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке в истории и сейчас находится в состоянии войны. Произошедшее он назвал военным преступлением, масштабным терактом и геноцидом.Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных ливанцев, добавил лидер "Хезболлы".Во время выступления Насраллы ВВС Израиля начали операцию в Ливане, целью которой обозначили подрыв инфраструктуры и потенциала шиитского движения.Как сообщил корреспондент РИА Новости, израильские самолеты пролетели над Бейрутом на сверхнизкой высоте, жители ливанской столицы могли наблюдать их маневры. Акция вызвала беспокойство у населения.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября взорвались тысячи пейджеров и раций. По официальным данным, погибли 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Пока неизвестно, что стало причиной синхронной детонации. "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал свою причастность.Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем началась после того, как израильская армия 30 июля ударила по жилому дому в южном пригороде Бейрута. При этой атаке погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20240919/livan-1973555399.html

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в мире, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, хасан насрулла, ливан