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"Хезболла" пообещала ответ Израилю на диверсии с подрывом устройств связи - РИА Новости, 19.09.2024
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18:02 19.09.2024 (обновлено: 19:10 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/livan-1973702255.html
"Хезболла" пообещала ответ Израилю на диверсии с подрывом устройств связи
"Хезболла" пообещала ответ Израилю на диверсии с подрывом устройств связи - РИА Новости, 19.09.2024
"Хезболла" пообещала ответ Израилю на диверсии с подрывом устройств связи
"Хезболла" ответит Израилю на подрыв устройств связи в Ливане, заявил генсек движения Хасан Насралла, выступая с обращением, которое транслировали телеканалы. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:02
2024-09-19T19:10
в мире
израиль
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
хасан насрулла
ливан
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БЕЙРУТ, 19 сен — РИА Новости. "Хезболла" ответит Израилю на подрыв устройств связи в Ливане, заявил генсек движения Хасан Насралла, выступая с обращением, которое транслировали телеканалы."Ответ, несомненно, будет", — сказал он, добавив, что вопросы, где и как будет дан ответ, решено оставить открытыми.По словам Насраллы, Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке в истории и сейчас находится в состоянии войны. Произошедшее он назвал военным преступлением, масштабным терактом и геноцидом.Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных ливанцев, добавил лидер "Хезболлы".Во время выступления Насраллы ВВС Израиля начали операцию в Ливане, целью которой обозначили подрыв инфраструктуры и потенциала шиитского движения.Как сообщил корреспондент РИА Новости, израильские самолеты пролетели над Бейрутом на сверхнизкой высоте, жители ливанской столицы могли наблюдать их маневры. Акция вызвала беспокойство у населения.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября взорвались тысячи пейджеров и раций. По официальным данным, погибли 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Пока неизвестно, что стало причиной синхронной детонации. "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал свою причастность.Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем началась после того, как израильская армия 30 июля ударила по жилому дому в южном пригороде Бейрута. При этой атаке погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
https://ria.ru/20240919/livan-1973555399.html
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в мире, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, хасан насрулла, ливан
В мире, Израиль, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Хасан Насрулла, Ливан
"Хезболла" пообещала ответ Израилю на диверсии с подрывом устройств связи

Лидер "Хезболлы": ответ Израилю на диверсии со взрывами в Ливане последует

© AP Photo / Hussein MallaЧлены "Хезболлы" во время похорон погибших в результате взрыва портативного устройства в Бейруте
Члены Хезболлы во время похорон погибших в результате взрыва портативного устройства в Бейруте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Члены "Хезболлы" во время похорон погибших в результате взрыва портативного устройства в Бейруте
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БЕЙРУТ, 19 сен — РИА Новости. "Хезболла" ответит Израилю на подрыв устройств связи в Ливане, заявил генсек движения Хасан Насралла, выступая с обращением, которое транслировали телеканалы.
"Ответ, несомненно, будет", — сказал он, добавив, что вопросы, где и как будет дан ответ, решено оставить открытыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора
Вчера, 08:00
По словам Насраллы, Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке в истории и сейчас находится в состоянии войны. Произошедшее он назвал военным преступлением, масштабным терактом и геноцидом.
Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных ливанцев, добавил лидер "Хезболлы".
Во время выступления Насраллы ВВС Израиля начали операцию в Ливане, целью которой обозначили подрыв инфраструктуры и потенциала шиитского движения.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, израильские самолеты пролетели над Бейрутом на сверхнизкой высоте, жители ливанской столицы могли наблюдать их маневры. Акция вызвала беспокойство у населения.
Детонация пейджеров в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров, пишут СМИ
Вчера, 08:29
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября взорвались тысячи пейджеров и раций. По официальным данным, погибли 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Пока неизвестно, что стало причиной синхронной детонации. "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал свою причастность.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем началась после того, как израильская армия 30 июля ударила по жилому дому в южном пригороде Бейрута. При этой атаке погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Израиле при обстрелах со стороны Ливана пострадали люди, сообщили СМИ
Вчера, 10:45
 
В миреИзраильХезболлаДетонация сотен пейджеров в ЛиванеХасан НасруллаЛиван
 
 
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