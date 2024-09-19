Действия Израиля в Ливане ведут к объявлению войны, заявил лидер "Хезболлы"
Лидер "Хезболлы": взрывы устройств в Ливане — теракт, ведущий к объявлению войны
© Фото : соцсетиВзрыв в Ливане
© Фото : соцсети
Взрыв в Ливане
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КАИР, 19 сен — РИА Новости. Взрывы электронных устройств в Ливане — это теракт и геноцид, ведущий к объявлению войны, заявил генсек движения "Хезболла" Хасан Насрулла, его обращение транслируют местные телеканалы.
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"Противник (Израиль. — Прим. ред.) перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных граждан в Ливане", — сказал он.
Насрулла подчеркнул, что произошедшее во вторник и среду — "военное преступление, масштабный теракт и геноцид, ведущий к объявлению войны".
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в приграничной зоне. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов. В Тель-Авиве сообщали, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Дальнейшая эскалация конфликта произошла после того, как ЦАХАЛ ударил 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате чего он полностью разрушился. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе Насрулла заявил, что Израиль "перешел все красные линии" и ответ на атаку осуществят в ближайшее время. В Тель-Авиве, в свою очередь, предупредили, что любая агрессия против еврейского государства может привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Взрывы устройств связи в Ливане
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров, ранения получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
На следующий день взрывы продолжились. По информации газеты "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По последним данным, 20 человек погибли, еще 450 пострадали.
По информации СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.
Как передавало Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных "Хезболлой" у компании Gold Apollo, при этом три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда на них отправили кодовое сообщение.
Тайваньская компания заявила, что модель взорвавшихся пейджеров производила и разрабатывала фирма BAC Consulting Kft, расположенная в Будапеште. В свою очередь, венгерская компания опровергла, что она выпускала сдетонировавшие устройства.
Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию по взрывам устройств связи одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.