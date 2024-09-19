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Эксперт сравнил атаку с пейджерами в Ливане с терактами 11 сентября в США - РИА Новости, 19.09.2024
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17:22 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/livan-1973691080.html
Эксперт сравнил атаку с пейджерами в Ливане с терактами 11 сентября в США
Эксперт сравнил атаку с пейджерами в Ливане с терактами 11 сентября в США - РИА Новости, 19.09.2024
Эксперт сравнил атаку с пейджерами в Ливане с терактами 11 сентября в США
Массированная атака против членов и руководства движения "Хезболлах" в Ливане, организованная, предположительно, израильскими спецслужбами, по масштабу и... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:22
2024-09-19T17:22
в мире
израиль
ливан
сша
игорь коротченко
хезболла
моссад
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Массированная атака против членов и руководства движения "Хезболлах" в Ливане, организованная, предположительно, израильскими спецслужбами, по масштабу и последствиям будет сравнима с терактами 11 сентября 2001 года в США, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. "Предпринята массированная террористическая атака против членов и руководства движения "Хезболлах" в Ливане, организованная, предположительно, израильскими спецслужбами. Она является беспрецедентной по своим масштабам и по последствиям будет вполне сравнима с событиями 11 сентября 2001 года", - сказал РИА Новости Коротченко. Как отметил аналитик, впервые одна из ведущих мировых спецслужб, которой, вероятнее всего, был израильский "Моссад", сумела организовать операцию по доставке, легализации и принятию в эксплуатацию членами "Хезболлах" гаджетов, в которые были заранее предустановлены миниатюрные взрывные устройства с возможностью их активации в нужное время и в нужном месте. По словам Коротченко, с оперативной и организационно-технической точки зрения подобные операции не проводила еще ни одна из современных разведывательных служб мира. В то же время, полагает аналитик, последствия этой операции будут катастрофическими для имиджа и нацбезопасности Израиля, поскольку она повлечет за собой консолидацию его врагов, прежде всего, в странах Ближнего Востока. Как утверждает Коротченко, это приведет к росту диверсионных операций против Израиля и его граждан, тем самым тактический выигрыш, полученный Израилем на данном этапе, будет обесценен. Вместе с тем, эта операция должна стать предметом внимательного анализа с последующей корректировкой существующих разведывательных и других программ для всех разведок и контрразведок всего мира, считает эксперт. Аналитик считает, что на финальном этапе операции, буквально за несколько дней, Израиль поставил о ней в известность своих ключевых партнеров, в частности, ЦРУ США и британскую внешнюю разведку Ми-6. По его словам, это было сделано для того, чтобы обезопасить от возможных последствий граждан этих государств, которые могли либо оказаться в местах поражения, либо использовать аналогичные устройства.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973310566.html
https://ria.ru/20240919/volodin-1973555808.html
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в мире, израиль, ливан, сша, игорь коротченко, хезболла, моссад, детонация сотен пейджеров в ливане, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Израиль, Ливан, США, Игорь Коротченко, Хезболла, Моссад, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Эксперт сравнил атаку с пейджерами в Ливане с терактами 11 сентября в США

Эксперт: атака в Ливане сравнима с терактами 11 сентября 2001 года в США

© Фото : соцсетиМесто детонации пейджеров в Бейруте
Место детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : соцсети
Место детонации пейджеров в Бейруте
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Массированная атака против членов и руководства движения "Хезболлах" в Ливане, организованная, предположительно, израильскими спецслужбами, по масштабу и последствиям будет сравнима с терактами 11 сентября 2001 года в США, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
СМИ: "Моссад" заложил взрывчатку в пять тысяч пейджеров для "Хезболлы"
18 сентября, 05:32
"Предпринята массированная террористическая атака против членов и руководства движения "Хезболлах" в Ливане, организованная, предположительно, израильскими спецслужбами. Она является беспрецедентной по своим масштабам и по последствиям будет вполне сравнима с событиями 11 сентября 2001 года", - сказал РИА Новости Коротченко.
Как отметил аналитик, впервые одна из ведущих мировых спецслужб, которой, вероятнее всего, был израильский "Моссад", сумела организовать операцию по доставке, легализации и принятию в эксплуатацию членами "Хезболлах" гаджетов, в которые были заранее предустановлены миниатюрные взрывные устройства с возможностью их активации в нужное время и в нужном месте.
По словам Коротченко, с оперативной и организационно-технической точки зрения подобные операции не проводила еще ни одна из современных разведывательных служб мира. В то же время, полагает аналитик, последствия этой операции будут катастрофическими для имиджа и нацбезопасности Израиля, поскольку она повлечет за собой консолидацию его врагов, прежде всего, в странах Ближнего Востока.
Как утверждает Коротченко, это приведет к росту диверсионных операций против Израиля и его граждан, тем самым тактический выигрыш, полученный Израилем на данном этапе, будет обесценен. Вместе с тем, эта операция должна стать предметом внимательного анализа с последующей корректировкой существующих разведывательных и других программ для всех разведок и контрразведок всего мира, считает эксперт.
Аналитик считает, что на финальном этапе операции, буквально за несколько дней, Израиль поставил о ней в известность своих ключевых партнеров, в частности, ЦРУ США и британскую внешнюю разведку Ми-6. По его словам, это было сделано для того, чтобы обезопасить от возможных последствий граждан этих государств, которые могли либо оказаться в местах поражения, либо использовать аналогичные устройства.
Взрыв в Ливане - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Володин прокомментировал взрывы пейджеров в Ливане
Вчера, 08:31
 
В миреИзраильЛиванСШАИгорь КоротченкоХезболлаМоссадДетонация сотен пейджеров в ЛиванеЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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