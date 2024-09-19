Эксперт сравнил атаку с пейджерами в Ливане с терактами 11 сентября в США
Эксперт: атака в Ливане сравнима с терактами 11 сентября 2001 года в США
© Фото : соцсетиМесто детонации пейджеров в Бейруте
© Фото : соцсети
Место детонации пейджеров в Бейруте
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Массированная атака против членов и руководства движения "Хезболлах" в Ливане, организованная, предположительно, израильскими спецслужбами, по масштабу и последствиям будет сравнима с терактами 11 сентября 2001 года в США, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность.
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18 сентября, 05:32
"Предпринята массированная террористическая атака против членов и руководства движения "Хезболлах" в Ливане, организованная, предположительно, израильскими спецслужбами. Она является беспрецедентной по своим масштабам и по последствиям будет вполне сравнима с событиями 11 сентября 2001 года", - сказал РИА Новости Коротченко.
Как отметил аналитик, впервые одна из ведущих мировых спецслужб, которой, вероятнее всего, был израильский "Моссад", сумела организовать операцию по доставке, легализации и принятию в эксплуатацию членами "Хезболлах" гаджетов, в которые были заранее предустановлены миниатюрные взрывные устройства с возможностью их активации в нужное время и в нужном месте.
По словам Коротченко, с оперативной и организационно-технической точки зрения подобные операции не проводила еще ни одна из современных разведывательных служб мира. В то же время, полагает аналитик, последствия этой операции будут катастрофическими для имиджа и нацбезопасности Израиля, поскольку она повлечет за собой консолидацию его врагов, прежде всего, в странах Ближнего Востока.
Как утверждает Коротченко, это приведет к росту диверсионных операций против Израиля и его граждан, тем самым тактический выигрыш, полученный Израилем на данном этапе, будет обесценен. Вместе с тем, эта операция должна стать предметом внимательного анализа с последующей корректировкой существующих разведывательных и других программ для всех разведок и контрразведок всего мира, считает эксперт.
Аналитик считает, что на финальном этапе операции, буквально за несколько дней, Израиль поставил о ней в известность своих ключевых партнеров, в частности, ЦРУ США и британскую внешнюю разведку Ми-6. По его словам, это было сделано для того, чтобы обезопасить от возможных последствий граждан этих государств, которые могли либо оказаться в местах поражения, либо использовать аналогичные устройства.