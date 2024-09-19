Минздрав Ливана готовится к худшим сценариям после взрывов
Минздрав Ливана готовится к самым худшим сценариям после взрывов с стране
© AP PhotoРация, взорвавшаяся внутри дома в Баальбеке, на востоке Ливана. Кадр видео
© AP Photo
Рация, взорвавшаяся внутри дома в Баальбеке, на востоке Ливана. Кадр видео
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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Ливанское министерство здравоохранения готовится к самым худшим сценариям в Ливане, слаженность работы медучреждений после взрывов устройств связи была на самом высоком уровне, заявил РИА Новости министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд.
"После первых атак было естественным видеть панику на улицах... Однако внутри медицинских учреждений мы приложили максимум усилий, чтобы не допустить ее и оказать помощь пациентам как можно быстрее. Министерство всегда готовится к худшему сценарию, особенно после тех сцен, которые мы видим в агрессии против Газы", - сказал Абъяд.
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По словам министра, после взрывов есть необходимость в пополнении запасов медикаментов в рамках подготовки к любой возможной эскалации.
"Тем более, что мы ежедневно получаем сообщения о том, что это скоро может случиться. И в этом деле свою роль сыграла помощь, которую нам оказали другие страны после взрывов. Здесь есть также и моральный аспект - в этих обстоятельствах важно, чтобы ливанский народ знал, что он не одинок и что есть друзья, которые поддерживают его, будь то из Ирака, Турции, Сирии, Египта, Иордании или Ирана", - добавил он.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.