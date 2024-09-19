Число жертв взрывов в Ливане достигло 25
Число жертв взрывов в Ливане достигло 25, ранены 608 человек
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов средств связи в разных района Ливана в среду возросло до 25, количество раненых увеличилось до 608, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции.
Ранее сообщалось Минздравом о 20 погибших и 450 раненых. Во вторник в результате взрывов пейджеров погибли 12 человек и около 2,8 тысяч получили ранения.
"Двадцать пять погибших и 608 раненых в результате взрыва средств связи в среду", - сказал Абъяд.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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