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Число жертв взрывов в Ливане достигло 25 - РИА Новости, 19.09.2024
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14:20 19.09.2024 (обновлено: 14:37 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/livan-1973642212.html
Число жертв взрывов в Ливане достигло 25
Число жертв взрывов в Ливане достигло 25 - РИА Новости, 19.09.2024
Число жертв взрывов в Ливане достигло 25
Число погибших в результате взрывов средств связи в разных района Ливана в среду возросло до 25, количество раненых увеличилось до 608, заявил министр... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:20
2024-09-19T14:37
ливан
в мире
детонация сотен пейджеров в ливане
хезболла
мария захарова
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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов средств связи в разных района Ливана в среду возросло до 25, количество раненых увеличилось до 608, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции.Ранее сообщалось Минздравом о 20 погибших и 450 раненых. Во вторник в результате взрывов пейджеров погибли 12 человек и около 2,8 тысяч получили ранения."Двадцать пять погибших и 608 раненых в результате взрыва средств связи в среду", - сказал Абъяд.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240919/livan-1973622791.html
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ливан, в мире, детонация сотен пейджеров в ливане, хезболла, мария захарова, израиль, россия
Ливан, В мире, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Хезболла, Мария Захарова, Израиль, Россия
Число жертв взрывов в Ливане достигло 25

Число жертв взрывов в Ливане достигло 25, ранены 608 человек

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов средств связи в разных района Ливана в среду возросло до 25, количество раненых увеличилось до 608, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции.
Ранее сообщалось Минздравом о 20 погибших и 450 раненых. Во вторник в результате взрывов пейджеров погибли 12 человек и около 2,8 тысяч получили ранения.
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"Двадцать пять погибших и 608 раненых в результате взрыва средств связи в среду", - сказал Абъяд.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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ЛиванВ миреДетонация сотен пейджеров в ЛиванеХезболлаМария ЗахароваИзраильРоссия
 
 
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