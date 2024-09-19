https://ria.ru/20240919/livan-1973642212.html

Число жертв взрывов в Ливане достигло 25

Число жертв взрывов в Ливане достигло 25 - РИА Новости, 19.09.2024

Число жертв взрывов в Ливане достигло 25

Число погибших в результате взрывов средств связи в разных района Ливана в среду возросло до 25, количество раненых увеличилось до 608, заявил министр... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:20

2024-09-19T14:20

2024-09-19T14:37

ливан

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детонация сотен пейджеров в ливане

хезболла

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россия

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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов средств связи в разных района Ливана в среду возросло до 25, количество раненых увеличилось до 608, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции.Ранее сообщалось Минздравом о 20 погибших и 450 раненых. Во вторник в результате взрывов пейджеров погибли 12 человек и около 2,8 тысяч получили ранения."Двадцать пять погибших и 608 раненых в результате взрыва средств связи в среду", - сказал Абъяд.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240919/livan-1973622791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ливан, в мире, детонация сотен пейджеров в ливане, хезболла, мария захарова, израиль, россия