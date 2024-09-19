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В Софии опровергли причастность болгарской фирмы к диверсии в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024
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13:32 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/livan-1973628876.html
В Софии опровергли причастность болгарской фирмы к диверсии в Ливане
В Софии опровергли причастность болгарской фирмы к диверсии в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024
В Софии опровергли причастность болгарской фирмы к диверсии в Ливане
Государственное агентство национальной безопасности Болгарии (ДАНС) опровергает сообщения в СМИ о якобы причастности болгарской компании к поставкам... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:32
2024-09-19T13:32
в мире
ливан
болгария
сирия
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Государственное агентство национальной безопасности Болгарии (ДАНС) опровергает сообщения в СМИ о якобы причастности болгарской компании к поставкам взорвавшихся в Ливане пейджеров, сообщает местное агентство Novinite. Ранее венгерский портал Telex со ссылкой на источники сообщил, что доставку партии взорвавшихся в Ливане пейджеров осуществляла болгарская компания Norta Global Ltd., а венгерская BAC Consulting Kft. выступала лишь посредником. "В ответ на сообщения в СМИ о том, что зарегистрированная в Болгарии компания поставляла пейджеры (ливанскому движению - ред.) "Хезболлах", которые впоследствии сдетонировали в Ливане и Сирии, государственное агентство национальной безопасности пояснило, что никакие таможенные операции, связанные с этими товарами, в Болгарии не проводились", - пишет агентство. Отмечается, что ДАНС ведет расследование совместно с национальным агентством по доходам и министерством внутренних дел, цель которого оценить возможное участие болгарской компании в цепочке поставок. В ходе расследования выяснилось, что "через Болгарию проходили только денежные потоки на общую сумму около 1,6 миллиона евро, которые впоследствии были отправлены в Венгрию", говорится в сообщении. Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия сдетонировавших в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии. В правительстве Венгрии заявили, что фирма была посредником и пейджеры никогда не находились на территории страны. Ранее в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров и раций. Ранены более 3 тысяч человек, более 30 погибли. Власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
https://ria.ru/20240919/livan-1973555399.html
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в мире, ливан, болгария, сирия, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Болгария, Сирия, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Софии опровергли причастность болгарской фирмы к диверсии в Ливане

Novinite: болгарская компания не поставляла взрывавшиеся в Ливане пейджеры

© AP PhotoРация, взорвавшаяся внутри дома в Баальбеке, на востоке Ливана. Кадр видео
Рация, взорвавшаяся внутри дома в Баальбеке, на востоке Ливана. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo
Рация, взорвавшаяся внутри дома в Баальбеке, на востоке Ливана. Кадр видео
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Государственное агентство национальной безопасности Болгарии (ДАНС) опровергает сообщения в СМИ о якобы причастности болгарской компании к поставкам взорвавшихся в Ливане пейджеров, сообщает местное агентство Novinite.
Ранее венгерский портал Telex со ссылкой на источники сообщил, что доставку партии взорвавшихся в Ливане пейджеров осуществляла болгарская компания Norta Global Ltd., а венгерская BAC Consulting Kft. выступала лишь посредником.
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"В ответ на сообщения в СМИ о том, что зарегистрированная в Болгарии компания поставляла пейджеры (ливанскому движению - ред.) "Хезболлах", которые впоследствии сдетонировали в Ливане и Сирии, государственное агентство национальной безопасности пояснило, что никакие таможенные операции, связанные с этими товарами, в Болгарии не проводились", - пишет агентство.
Отмечается, что ДАНС ведет расследование совместно с национальным агентством по доходам и министерством внутренних дел, цель которого оценить возможное участие болгарской компании в цепочке поставок. В ходе расследования выяснилось, что "через Болгарию проходили только денежные потоки на общую сумму около 1,6 миллиона евро, которые впоследствии были отправлены в Венгрию", говорится в сообщении.
Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия сдетонировавших в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии. В правительстве Венгрии заявили, что фирма была посредником и пейджеры никогда не находились на территории страны.
Ранее в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров и раций. Ранены более 3 тысяч человек, более 30 погибли.
Власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
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