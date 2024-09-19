В Софии опровергли причастность болгарской фирмы к диверсии в Ливане
Novinite: болгарская компания не поставляла взрывавшиеся в Ливане пейджеры
© AP PhotoРация, взорвавшаяся внутри дома в Баальбеке, на востоке Ливана. Кадр видео
© AP Photo
Рация, взорвавшаяся внутри дома в Баальбеке, на востоке Ливана. Кадр видео
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Государственное агентство национальной безопасности Болгарии (ДАНС) опровергает сообщения в СМИ о якобы причастности болгарской компании к поставкам взорвавшихся в Ливане пейджеров, сообщает местное агентство Novinite.
Ранее венгерский портал Telex со ссылкой на источники сообщил, что доставку партии взорвавшихся в Ливане пейджеров осуществляла болгарская компания Norta Global Ltd., а венгерская BAC Consulting Kft. выступала лишь посредником.
"В ответ на сообщения в СМИ о том, что зарегистрированная в Болгарии компания поставляла пейджеры (ливанскому движению - ред.) "Хезболлах", которые впоследствии сдетонировали в Ливане и Сирии, государственное агентство национальной безопасности пояснило, что никакие таможенные операции, связанные с этими товарами, в Болгарии не проводились", - пишет агентство.
Отмечается, что ДАНС ведет расследование совместно с национальным агентством по доходам и министерством внутренних дел, цель которого оценить возможное участие болгарской компании в цепочке поставок. В ходе расследования выяснилось, что "через Болгарию проходили только денежные потоки на общую сумму около 1,6 миллиона евро, которые впоследствии были отправлены в Венгрию", говорится в сообщении.
Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия сдетонировавших в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии. В правительстве Венгрии заявили, что фирма была посредником и пейджеры никогда не находились на территории страны.
Ранее в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров и раций. Ранены более 3 тысяч человек, более 30 погибли.
Власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.