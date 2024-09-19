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На севере Израиля упали несколько дронов, выпущенных из Ливана - РИА Новости, 19.09.2024
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13:31 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/livan-1973622791.html
На севере Израиля упали несколько дронов, выпущенных из Ливана
На севере Израиля упали несколько дронов, выпущенных из Ливана - РИА Новости, 19.09.2024
На севере Израиля упали несколько дронов, выпущенных из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала падения на севере страны нескольких беспилотников, выпущенных с территории Ливана, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:31
2024-09-19T13:31
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала падения на севере страны нескольких беспилотников, выпущенных с территории Ливана, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Некоторое время назад было зафиксировано падение БПЛА, выпущенного с территории Ливана, в районе населенного пункта Бейт-Гилель. Также было зафиксировано падение дрона-камикадзе недалеко от поселения Яара", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в обоих случаях осколки дронов не попали на территории населенных пунктов. Пожарные бригады выехали на места падения объектов для тушения очагов возгорания. Обстановка на севере Израиля резко ухудшилась, после того как в среду вечером в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов шиитского ливанского движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20. Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Начальник генштаба Герци Халеви провел оценку ситуации в северном командовании и утвердил планы обороны и наступления на ливанском направлении. Также во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. -0-
https://ria.ru/20240422/tsakhal-1941408039.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На севере Израиля упали несколько дронов, выпущенных из Ливана

ЦАХАЛ зафиксировал падение беспилотников и дрона-камикадзе на севере Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала падения на севере страны нескольких беспилотников, выпущенных с территории Ливана, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"Некоторое время назад было зафиксировано падение БПЛА, выпущенного с территории Ливана, в районе населенного пункта Бейт-Гилель. Также было зафиксировано падение дрона-камикадзе недалеко от поселения Яара", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что в обоих случаях осколки дронов не попали на территории населенных пунктов. Пожарные бригады выехали на места падения объектов для тушения очагов возгорания.
Обстановка на севере Израиля резко ухудшилась, после того как в среду вечером в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов шиитского ливанского движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20.
Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Начальник генштаба Герци Халеви провел оценку ситуации в северном командовании и утвердил планы обороны и наступления на ливанском направлении.
Также во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. -0-
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В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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