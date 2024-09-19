https://ria.ru/20240919/livan-1973593940.html

Ливанский депутат обвинил Израиль в переходе всех красных линий

Ливанский депутат обвинил Израиль в переходе всех красных линий - РИА Новости, 19.09.2024

Ливанский депутат обвинил Израиль в переходе всех красных линий

Диверсиями с подрывом средств связи в Ливане, в результате которых пострадали тысячи человек, Израиль перешел все красные линии по уровню преступных действий,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:16

2024-09-19T12:16

2024-09-19T12:16

в мире

ливан

израиль

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973474560_0:219:781:658_1920x0_80_0_0_db9d98b9149779c7bb5068d381d0887e.jpg

БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Диверсиями с подрывом средств связи в Ливане, в результате которых пострадали тысячи человек, Израиль перешел все красные линии по уровню преступных действий, заявил РИА Новости депутат от парламентского блока "Верность сопротивлению" Али Аммар. Во вторник в разных районах Ливана произошла массовая детонация пейджеров. В результате случившегося ранения получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20. В результате детонации пейджера во вторник погиб сын депутата Али Аммара. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Депутат считает, что подобные действия со стороны Израиля не являются необычными, так как не первый раз руководство Израиля прибегает к преступным действиям, в результате которых гибнут мирные жители. "Мир видит их преступления и методы, которые перешли все красные линии в правовом, гуманитарном и человеческом плане", - считает Аммар.

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973310566.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане