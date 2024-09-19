https://ria.ru/20240919/livan-1973593940.html
Ливанский депутат обвинил Израиль в переходе всех красных линий
Ливанский депутат обвинил Израиль в переходе всех красных линий - РИА Новости, 19.09.2024
Ливанский депутат обвинил Израиль в переходе всех красных линий
Диверсиями с подрывом средств связи в Ливане, в результате которых пострадали тысячи человек, Израиль перешел все красные линии по уровню преступных действий,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:16
2024-09-19T12:16
2024-09-19T12:16
в мире
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израиль
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Диверсиями с подрывом средств связи в Ливане, в результате которых пострадали тысячи человек, Израиль перешел все красные линии по уровню преступных действий, заявил РИА Новости депутат от парламентского блока "Верность сопротивлению" Али Аммар. Во вторник в разных районах Ливана произошла массовая детонация пейджеров. В результате случившегося ранения получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20. В результате детонации пейджера во вторник погиб сын депутата Али Аммара. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Депутат считает, что подобные действия со стороны Израиля не являются необычными, так как не первый раз руководство Израиля прибегает к преступным действиям, в результате которых гибнут мирные жители. "Мир видит их преступления и методы, которые перешли все красные линии в правовом, гуманитарном и человеческом плане", - считает Аммар.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973310566.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Ливанский депутат обвинил Израиль в переходе всех красных линий
Депутат Аммар: Израиль перешел все красные линии по уровню преступных действий
БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Диверсиями с подрывом средств связи в Ливане, в результате которых пострадали тысячи человек, Израиль перешел все красные линии по уровню преступных действий, заявил РИА Новости депутат от парламентского блока "Верность сопротивлению" Али Аммар.
Во вторник в разных районах Ливана произошла массовая детонация пейджеров. В результате случившегося ранения получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах
". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20. В результате детонации пейджера во вторник погиб сын депутата Али Аммара.
"Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.
Депутат считает, что подобные действия со стороны Израиля не являются необычными, так как не первый раз руководство Израиля прибегает к преступным действиям, в результате которых гибнут мирные жители.
"Мир видит их преступления и методы, которые перешли все красные линии в правовом, гуманитарном и человеческом плане", - считает Аммар.