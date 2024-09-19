https://ria.ru/20240919/livan-1973578918.html

Китай выразил обеспокоенность взрывами пейджеров в Ливане

Китай выразил обеспокоенность взрывами пейджеров в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024

Китай выразил обеспокоенность взрывами пейджеров в Ливане

Китай уделяет повышенное внимание инциденту со взрывом пейджеров в Ливане, обеспокоен тем, что это может привести к эскалации напряженности в регионе, заявил на РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:19

2024-09-19T11:19

2024-09-19T11:19

в мире

ливан

китай

россия

дмитрий песков

мария захарова

евросоюз

детонация сотен пейджеров в ливане

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ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Китай уделяет повышенное внимание инциденту со взрывом пейджеров в Ливане, обеспокоен тем, что это может привести к эскалации напряженности в регионе, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Китай уделяет повышенное внимание соответствующему инциденту, выступает против любых действий, нарушающих суверенитет и безопасность Ливана, а также обеспокоен тем, что инцидент может привести к эскалации напряженности в регионе", - сказал Линь Цзянь, добавив, что Китай призывает соответствующие стороны должным образом защищать мир и стабильность в регионе. При этом, отвечая на просьбу прокомментировать возможное производство пейджеров тайваньской компанией, Линь Цзянь сказал, что "не располагает информацией об этом деле". Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. Она указала на необходимость предотвратить подобные сценарии. Евросоюз также осудил детонацию пейджеров, назвав это "атакой с неизбирательными жертвами". В ЕС призвали все заинтересованные стороны предотвратить полномасштабную войну в регионе.

https://ria.ru/20240919/livan-1973555399.html

ливан

китай

россия

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в мире, ливан, китай, россия, дмитрий песков, мария захарова, евросоюз, детонация сотен пейджеров в ливане