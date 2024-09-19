https://ria.ru/20240919/livan-1973564075.html

В Ливане на похоронах взрывы раций приняли за удары БПЛА, сообщил очевидец

В Ливане на похоронах взрывы раций приняли за удары БПЛА, сообщил очевидец - РИА Новости, 19.09.2024

В Ливане на похоронах взрывы раций приняли за удары БПЛА, сообщил очевидец

Присутствующие на похоронах в поселении Маждаль Селем на юге Ливана приняли взрывы раций за атаку израильского беспилотника, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T09:52

2024-09-19T09:52

2024-09-19T09:58

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детонация сотен пейджеров в ливане

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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Присутствующие на похоронах в поселении Маждаль Селем на юге Ливана приняли взрывы раций за атаку израильского беспилотника, рассказал РИА Новости один из очевидцев. В среду в нескольких районах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, прошли церемония прощания с погибшими накануне бойцами движения "Хезболлах". В Маждаль Селем проходили похороны троих убитых в результате удара израильского беспилотника. "Во время процессии рация взорвалась у одного из мужчин буквально в 10 метрах от меня. Чуть позже раздалось еще несколько хлопков в толпе, и среди женщин началась паника. Людей... (на похоронах - ред.) было много, и первое, что подумали, когда раздались хлопки, что по людям бьет беспилотник, так как они были видны в небе все время", - вспоминает Алаеддин. По словам очевидца, давку благодаря слаженным действиям организаторов удалось избежать. Позже в центре поселения взрывы произошли в двух магазинах, в одном из которых продавались мобильные телефоны. Магазины полностью сгорели. "Спустя некоторое время после окончания похорон по деревне начала бить израильская авиация. Ракетными ударами было разрушено несколько жилых домов на окраине. Ситуация оказалась очень непростой", - добавил Алаеддин. Собеседник агентства отметил, что поселение Маждаль Селем находится менее чем в 10 километрах от границы с Израилем, на сегодняшний день там находятся жители из соседних деревень, которые были вынуждены уехать после того, как израильская артиллерия и авиация разбомбила их дома. Жители Маждаль Селем приняли и разместились беженцев в своих домах. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.

https://ria.ru/20240919/livan-1973555399.html

https://ria.ru/20240919/volodin-1973555808.html

https://ria.ru/20240919/izrail-1973561009.html

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в мире, ливан, бейрут, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане