https://ria.ru/20240919/livan-1973555399.html

Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров, пишут СМИ

Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров, пишут СМИ

Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем поставили в Ливан, сообщила американская газета The New York Times... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T08:29

2024-09-19T08:29

2024-09-19T17:12

детонация сотен пейджеров в ливане

израиль

ливан

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем поставили в Ливан, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на трех сотрудников разведки, информированных об операции."По всем внешним признакам компания BAC Consulting была венгерской компанией, у которой был контракт на производство устройств от имени тайваньской компании Gold Apollo. На самом деле она была частью израильского прикрытия", — пишет издание.Как добавили источники газеты, были созданы еще по меньшей мере две подставные компании, чтобы скрыть настоящие личности людей, изготовивших пейджеры, — сотрудников израильской разведки.Собеседники газеты уточнили, что поставлявшиеся в Ливан пейджеры содержали батареи со взрывчатым веществом PETN. При этом у BAC Consulting были также и обычные клиенты, для которых она выпустила устройства без взрывчатки.Согласно изданию, пейджеры начали поставляться в Ливан летом 2022 года, но затем производство увеличили после того, как лидер "Хезболлы" Хасан Насралла осудил использование мобильных телефонов из соображений безопасности. Он опасался их возможного взлома со стороны Израиля при помощи новых технологий и приказал членам движения не использовать мобильные телефоны для передачи информации о перемещениях и планах движения. Вместо этого Насралла настаивал на использовании пейджеров, которые среди прочего не выдавали местонахождение пользователя и другую информацию, пишет газета.Взрывы устройств связи в ЛиванеВо вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров, ранения получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. На следующий день взрывы продолжились. По информации газеты "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По последним данным, 20 человек погибли, еще 450 пострадали.По информации СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.Как передавало Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных "Хезболлой" у компании Gold Apollo, при этом три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда на них отправили кодовое сообщение. Тайваньская компания заявила, что модель взорвавшихся пейджеров производила и разрабатывала фирма BAC Consulting Kft, расположенная в Будапеште. В свою очередь, венгерская компания опровергла, что она выпускала сдетонировавшие устройства.Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию по взрывам устройств связи одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240919/tayvan-1973548854.html

https://ria.ru/20240918/livan-1973458496.html

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20240919/volodin-1973555808.html

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Детонация пейджеров в пригороде Бейрута Десятки людей пострадали при детонации пейджеров в пригороде столицы Ливана Бейрута. Такие устройства до сих пор используются членами движения "Хезболлах" в закрытой системе связи. Что послужило причиной одновременной детонации, пока не известно. 2024-09-19T08:29 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

детонация сотен пейджеров в ливане, израиль, ливан