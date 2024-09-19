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Врачи других стран помогли после взрыва пейджеров в Ливане, заявил вице-мэр - РИА Новости, 19.09.2024
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08:17 19.09.2024 (обновлено: 08:21 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/livan-1973554691.html
Врачи других стран помогли после взрыва пейджеров в Ливане, заявил вице-мэр
Врачи других стран помогли после взрыва пейджеров в Ливане, заявил вице-мэр - РИА Новости, 19.09.2024
Врачи других стран помогли после взрыва пейджеров в Ливане, заявил вице-мэр
Врачи Ирака и Сирии, как и ливанские доктора, немедленно пришли на помощь пострадавшим от взрыва пейджеров в Бейруте, столице страны, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T08:17
2024-09-19T08:21
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Врачи Ирака и Сирии, как и ливанские доктора, немедленно пришли на помощь пострадавшим от взрыва пейджеров в Бейруте, столице страны, рассказал РИА Новости вице-мэр города Мохамед Саид Фатха. В разговоре с агентством на полях форума "Облачные города" он отметил, что при взрыве пострадали в том числе женщины и дети. Сам инцидент собеседник назвал катастрофой. "Слава Богу, на помощь раненым немедленно пришли на помощь врачи из Ливана, из Ирака, из Сирии. Надеюсь, они справятся, и все раненые восстановятся", - сказал вице-мэр Бейрута. При этом он отметил, что в столице, где находятся крупнейшие в стране госпитали, оказывают помощь пострадавшим со всего Ливана. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.
https://ria.ru/20240918/vengriya-1973415668.html
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в мире, здоровье - общество, ливан, ирак, сирия, дмитрий песков, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Здоровье - Общество, Ливан, Ирак, Сирия, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Врачи других стран помогли после взрыва пейджеров в Ливане, заявил вице-мэр

Вице-мэр Бейрута: иракские и сирийские врачи помогали после взрыва пейджеров

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Врачи Ирака и Сирии, как и ливанские доктора, немедленно пришли на помощь пострадавшим от взрыва пейджеров в Бейруте, столице страны, рассказал РИА Новости вице-мэр города Мохамед Саид Фатха.
В разговоре с агентством на полях форума "Облачные города" он отметил, что при взрыве пострадали в том числе женщины и дети. Сам инцидент собеседник назвал катастрофой.
Кадр видео детонации пейджеров в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Венгрии проверят причастность местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане
18 сентября, 14:51
"Слава Богу, на помощь раненым немедленно пришли на помощь врачи из Ливана, из Ирака, из Сирии. Надеюсь, они справятся, и все раненые восстановятся", - сказал вице-мэр Бейрута.
При этом он отметил, что в столице, где находятся крупнейшие в стране госпитали, оказывают помощь пострадавшим со всего Ливана.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.
Место детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
СМИ узнали, как Израиль планировал операцию с детонацией пейджеров в Ливане
18 сентября, 15:01
 
В миреЗдоровье - ОбществоЛиванИракСирияДмитрий ПесковМария ЗахароваХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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