Врачи других стран помогли после взрыва пейджеров в Ливане, заявил вице-мэр
Вице-мэр Бейрута: иракские и сирийские врачи помогали после взрыва пейджеров
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Врачи Ирака и Сирии, как и ливанские доктора, немедленно пришли на помощь пострадавшим от взрыва пейджеров в Бейруте, столице страны, рассказал РИА Новости вице-мэр города Мохамед Саид Фатха.
В разговоре с агентством на полях форума "Облачные города" он отметил, что при взрыве пострадали в том числе женщины и дети. Сам инцидент собеседник назвал катастрофой.
"Слава Богу, на помощь раненым немедленно пришли на помощь врачи из Ливана, из Ирака, из Сирии. Надеюсь, они справятся, и все раненые восстановятся", - сказал вице-мэр Бейрута.
При этом он отметил, что в столице, где находятся крупнейшие в стране госпитали, оказывают помощь пострадавшим со всего Ливана.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.