https://ria.ru/20240919/livan-1973535283.html

Взорвавшиеся в Ливане рации нашлись в продаже в России

Взорвавшиеся в Ливане рации нашлись в продаже в России - РИА Новости, 19.09.2024

Взорвавшиеся в Ливане рации нашлись в продаже в России

Рации Icom V82, подобные взорвавшимся в Ливане, можно купить в России, следует из объявлений, найденных РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T00:37

2024-09-19T00:37

2024-09-19T00:37

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ливан

россия

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Рации Icom V82, подобные взорвавшимся в Ливане, можно купить в России, следует из объявлений, найденных РИА Новости.На популярных маркетплейсах удалось обнаружить несколько объявлений о продаже раций этой модели. Устройства стоят до шести тысяч рублей.Ранее в среду источник РИА Новости сообщил, что в нескольких районах Ливана взорвались устройства связи. В соцсетях также появились видео пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде Бейрута и поселениях на юге страны. Сообщается, что причиной возгораний стали взрывы устройств связи.Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По данным портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Отмечается, что эти аппараты должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.В свою очередь, Министерство связи Ливана заявило, что взорвавшиеся рации Icom V82 были куплены у дилера и не проходили лицензирование в стране.

https://ria.ru/20240918/snouden-1973298103.html

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в мире, ливан, россия, детонация сотен пейджеров в ливане