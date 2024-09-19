Взорвавшиеся в Ливане рации нашлись в продаже в России
Взорвавшиеся в Ливане рации Icom V82 нашлись в продаже в России
© Скриншот объявленияСкриншот объявления о продаже ICOM V82 в Сети
© Скриншот объявления
Скриншот объявления о продаже ICOM V82 в Сети
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Рации Icom V82, подобные взорвавшимся в Ливане, можно купить в России, следует из объявлений, найденных РИА Новости.
На популярных маркетплейсах удалось обнаружить несколько объявлений о продаже раций этой модели. Устройства стоят до шести тысяч рублей.
© Скриншот объявленияСкриншот объявления о продаже рации Icom V82 в Сети
© Скриншот объявления
Скриншот объявления о продаже рации Icom V82 в Сети
Ранее в среду источник РИА Новости сообщил, что в нескольких районах Ливана взорвались устройства связи. В соцсетях также появились видео пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде Бейрута и поселениях на юге страны. Сообщается, что причиной возгораний стали взрывы устройств связи.
Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По данным портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Отмечается, что эти аппараты должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.
В свою очередь, Министерство связи Ливана заявило, что взорвавшиеся рации Icom V82 были куплены у дилера и не проходили лицензирование в стране.