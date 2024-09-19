Рейтинг@Mail.ru
Кустурица призвал к показу в каждой сербской школе фильма о гонениях на УПЦ - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:23 19.09.2024 (обновлено: 00:58 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/kusturitsa-1973534451.html
Кустурица призвал к показу в каждой сербской школе фильма о гонениях на УПЦ
Кустурица призвал к показу в каждой сербской школе фильма о гонениях на УПЦ - РИА Новости, 19.09.2024
Кустурица призвал к показу в каждой сербской школе фильма о гонениях на УПЦ
Документальный фильм "Люди Христовы. Наше время" о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) нужно показывать во всех школах Сербии, чтобы... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T00:23
2024-09-19T00:58
эмир кустурица
украина
сербия
белград (город)
патриарх сербский порфирий
кембриджский университет
сербская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937425334_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6b0892686adaf2d66dcf1e4d6564ef1f.jpg
БЕЛГРАД, 19 сен - РИА Новости. Документальный фильм "Люди Христовы. Наше время" о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) нужно показывать во всех школах Сербии, чтобы противодействовать попыткам "убить в людях Бога мягкой силой", заявил сербский режиссер Эмир Кустурица на премьере фильма в Белграде. Патриарх Сербский Порфирий в среду вечером открыл в Белграде премьеру документального фильма "Люди Христовы. Наше время", посвященного гонениям на УПЦ со стороны киевских властей. Режиссер и сценарист картины - Йован Маркович, одним из героев и соавторов ленты стал режиссер Эмир Кустурица, который в среду пришел на премьеру. "Украина, когда речь идет о Боге, сейчас потеряна, там смогли его временно оттолкнуть. Но в Сербии, как мне кажется, сколько бы наши "партнеры" и "друзья" - как бы их политики ни называли - не старались при большом желании убить в нас Бога "мягкой силой", которая страшно отвердела после трансляции открытия Олимпийских игр, этот фильм должен быть обязательным к просмотру во всех школах, чтобы видели, о чем идет речь", - заявил Кустурица собравшимся после показа. По его словам, в США и на Западе люди сейчас "хотят проживать вечное настоящее, а идея вечной души от них ускользает, и они в нее не верят". Герои фильма и соавторы также - православный священник, философ и поэт Марио Сельвини из Генуи, епископ Сербской православной церкви Ириней Бачский, преподаватель Кембриджского университета Вукан Маркович, продюсер, уроженец Донбасса Юрий Бардаш. О происходящем давлении на каноническую УПЦ и ее верующих на Украине в документальной ленте и на презентации лично из первых рук рассказали православный миссионер, философ Руслан Калинчук из Ивано-Франковска и священник Николай Могильный из Киева. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240606/film-1951172417.html
https://ria.ru/20240913/upts-1972557908.html
украина
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937425334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e32602bb7a89a01815771042f1dbd10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эмир кустурица, украина, сербия, белград (город), патриарх сербский порфирий, кембриджский университет, сербская православная церковь
Эмир Кустурица, Украина, Сербия, Белград (город), Патриарх Сербский Порфирий, Кембриджский университет, Сербская православная церковь, Религия
Кустурица призвал к показу в каждой сербской школе фильма о гонениях на УПЦ

Кустурица: фильм о гонениях на УПЦ надо показывать в каждой сербской школе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица
Сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 19 сен - РИА Новости. Документальный фильм "Люди Христовы. Наше время" о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) нужно показывать во всех школах Сербии, чтобы противодействовать попыткам "убить в людях Бога мягкой силой", заявил сербский режиссер Эмир Кустурица на премьере фильма в Белграде.
Патриарх Сербский Порфирий в среду вечером открыл в Белграде премьеру документального фильма "Люди Христовы. Наше время", посвященного гонениям на УПЦ со стороны киевских властей. Режиссер и сценарист картины - Йован Маркович, одним из героев и соавторов ленты стал режиссер Эмир Кустурица, который в среду пришел на премьеру.
Кинорежиссер, музыкант Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Кондратьев предложил Кустурице содействие при съемках фильма на Кубани
6 июня, 21:57
"Украина, когда речь идет о Боге, сейчас потеряна, там смогли его временно оттолкнуть. Но в Сербии, как мне кажется, сколько бы наши "партнеры" и "друзья" - как бы их политики ни называли - не старались при большом желании убить в нас Бога "мягкой силой", которая страшно отвердела после трансляции открытия Олимпийских игр, этот фильм должен быть обязательным к просмотру во всех школах, чтобы видели, о чем идет речь", - заявил Кустурица собравшимся после показа.
По его словам, в США и на Западе люди сейчас "хотят проживать вечное настоящее, а идея вечной души от них ускользает, и они в нее не верят".
Герои фильма и соавторы также - православный священник, философ и поэт Марио Сельвини из Генуи, епископ Сербской православной церкви Ириней Бачский, преподаватель Кембриджского университета Вукан Маркович, продюсер, уроженец Донбасса Юрий Бардаш.
О происходящем давлении на каноническую УПЦ и ее верующих на Украине в документальной ленте и на презентации лично из первых рук рассказали православный миссионер, философ Руслан Калинчук из Ивано-Франковска и священник Николай Могильный из Киева.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Македонская церковь раскритиковала украинский закон о запрете УПЦ
13 сентября, 16:45
 
РелигияЭмир КустурицаУкраинаСербияБелград (город)Патриарх Сербский ПорфирийКембриджский университетСербская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала