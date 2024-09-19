https://ria.ru/20240919/kusturitsa-1973534451.html

Кустурица призвал к показу в каждой сербской школе фильма о гонениях на УПЦ

Кустурица призвал к показу в каждой сербской школе фильма о гонениях на УПЦ - РИА Новости, 19.09.2024

Кустурица призвал к показу в каждой сербской школе фильма о гонениях на УПЦ

Документальный фильм "Люди Христовы. Наше время" о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) нужно показывать во всех школах Сербии, чтобы... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T00:23

2024-09-19T00:23

2024-09-19T00:58

эмир кустурица

украина

сербия

белград (город)

патриарх сербский порфирий

кембриджский университет

сербская православная церковь

религия

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БЕЛГРАД, 19 сен - РИА Новости. Документальный фильм "Люди Христовы. Наше время" о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) нужно показывать во всех школах Сербии, чтобы противодействовать попыткам "убить в людях Бога мягкой силой", заявил сербский режиссер Эмир Кустурица на премьере фильма в Белграде. Патриарх Сербский Порфирий в среду вечером открыл в Белграде премьеру документального фильма "Люди Христовы. Наше время", посвященного гонениям на УПЦ со стороны киевских властей. Режиссер и сценарист картины - Йован Маркович, одним из героев и соавторов ленты стал режиссер Эмир Кустурица, который в среду пришел на премьеру. "Украина, когда речь идет о Боге, сейчас потеряна, там смогли его временно оттолкнуть. Но в Сербии, как мне кажется, сколько бы наши "партнеры" и "друзья" - как бы их политики ни называли - не старались при большом желании убить в нас Бога "мягкой силой", которая страшно отвердела после трансляции открытия Олимпийских игр, этот фильм должен быть обязательным к просмотру во всех школах, чтобы видели, о чем идет речь", - заявил Кустурица собравшимся после показа. По его словам, в США и на Западе люди сейчас "хотят проживать вечное настоящее, а идея вечной души от них ускользает, и они в нее не верят". Герои фильма и соавторы также - православный священник, философ и поэт Марио Сельвини из Генуи, епископ Сербской православной церкви Ириней Бачский, преподаватель Кембриджского университета Вукан Маркович, продюсер, уроженец Донбасса Юрий Бардаш. О происходящем давлении на каноническую УПЦ и ее верующих на Украине в документальной ленте и на презентации лично из первых рук рассказали православный миссионер, философ Руслан Калинчук из Ивано-Франковска и священник Николай Могильный из Киева. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240606/film-1951172417.html

https://ria.ru/20240913/upts-1972557908.html

украина

сербия

белград (город)

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эмир кустурица, украина, сербия, белград (город), патриарх сербский порфирий, кембриджский университет, сербская православная церковь