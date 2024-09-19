https://ria.ru/20240919/kuba-1973603300.html

Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС

Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС - РИА Новости, 19.09.2024

Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес получил приглашение на саммит БРИКС в Казани, но решение о визите пока не принято, заявил посол республики в РФ Хулио РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:30

2024-09-19T12:30

2024-09-19T12:40

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куба

казань

россия

брикс

мигель диас-канель бермудес

саммит брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес получил приглашение на саммит БРИКС в Казани, но решение о визите пока не принято, заявил посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья."(Президент Кубы) получил приглашение", — сказал посол журналистам "на полях" четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ), отметив, что решение о визите "пока не принято".

https://ria.ru/20240918/putin-1973487683.html

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Дарья Буймова

в мире, куба, казань, россия, брикс, мигель диас-канель бермудес, саммит брикс