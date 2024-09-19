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Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС - РИА Новости, 19.09.2024
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12:30 19.09.2024 (обновлено: 12:40 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/kuba-1973603300.html
Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС
Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС - РИА Новости, 19.09.2024
Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес получил приглашение на саммит БРИКС в Казани, но решение о визите пока не принято, заявил посол республики в РФ Хулио РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:30
2024-09-19T12:40
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес получил приглашение на саммит БРИКС в Казани, но решение о визите пока не принято, заявил посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья."(Президент Кубы) получил приглашение", — сказал посол журналистам "на полях" четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ), отметив, что решение о визите "пока не принято".
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в мире, куба, казань, россия, брикс, мигель диас-канель бермудес, саммит брикс
В мире, Куба, Казань, Россия, БРИКС, Мигель Диас-Канель Бермудес, Саммит БРИКС
Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС

Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС, но решение не принято

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес получил приглашение на саммит БРИКС в Казани, но решение о визите пока не принято, заявил посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.
"(Президент Кубы) получил приглашение", — сказал посол журналистам "на полях" четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ), отметив, что решение о визите "пока не принято".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин обсудил с президентом Бразилии предстоящий саммит БРИКС
18 сентября, 18:31
 
В миреКубаКазаньРоссияБРИКСМигель Диас-Канель БермудесСаммит БРИКС
 
 
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