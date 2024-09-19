https://ria.ru/20240919/kuba-1973603300.html
Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС
Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС - РИА Новости, 19.09.2024
Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес получил приглашение на саммит БРИКС в Казани, но решение о визите пока не принято, заявил посол республики в РФ Хулио РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:30
2024-09-19T12:30
2024-09-19T12:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес получил приглашение на саммит БРИКС в Казани, но решение о визите пока не принято, заявил посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья."(Президент Кубы) получил приглашение", — сказал посол журналистам "на полях" четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ), отметив, что решение о визите "пока не принято".
https://ria.ru/20240918/putin-1973487683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, казань, россия, брикс, мигель диас-канель бермудес, саммит брикс
В мире, Куба, Казань, Россия, БРИКС, Мигель Диас-Канель Бермудес, Саммит БРИКС
Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС
Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС, но решение не принято