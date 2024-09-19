https://ria.ru/20240919/krym-1973552303.html
В Крыму продолжат подсчитывать ущерб от действий Украины
В Крыму продолжат подсчитывать ущерб от действий Украины - РИА Новости, 19.09.2024
В Крыму продолжат подсчитывать ущерб от действий Украины
Крымский парламент нового созыва продолжит практику подсчета ущерба, нанесенного полуострову со стороны Украины, сообщил РИА Новости глава парламента республики РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T07:21
2024-09-19T07:21
2024-09-19T07:22
украина
владимир константинов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Крымский парламент нового созыва продолжит практику подсчета ущерба, нанесенного полуострову со стороны Украины, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. Ранее Константинов сообщал РИА Новости, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак. "Несмотря на то, что состав парламента обновился, мы сохранили рабочую группу по определению ущерба, нанесенного нам Украиной. Сейчас мы ее кадрово усилим", - сказал Константинов агентству. По его словам, рано или поздно наступит мир, начнутся переговоры по поводу Украины с их западными хозяевами. "Вот тогда нами и будут представлены юридически оформленные претензионные документы, в которых будет отражён ущерб Крыма, нанесённый нацистским режимом, существовавшим под крылом Запада. Это станет одной из основ переговорного процесса", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20240918/putin-1973494730.html
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украина, владимир константинов, в мире
Украина, Владимир Константинов, В мире
В Крыму продолжат подсчитывать ущерб от действий Украины
Константинов: Крым продолжит практику подсчета ущерба от действий Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Крымский парламент нового созыва продолжит практику подсчета ущерба, нанесенного полуострову со стороны Украины, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.
Ранее Константинов сообщал РИА Новости, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.
"Несмотря на то, что состав парламента обновился, мы сохранили рабочую группу по определению ущерба, нанесенного нам Украиной. Сейчас мы ее кадрово усилим", - сказал Константинов агентству.
По его словам, рано или поздно наступит мир, начнутся переговоры по поводу Украины с их западными хозяевами.
"Вот тогда нами и будут представлены юридически оформленные претензионные документы, в которых будет отражён ущерб Крыма, нанесённый нацистским режимом, существовавшим под крылом Запада. Это станет одной из основ переговорного процесса", - сказал Константинов.