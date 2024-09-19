https://ria.ru/20240919/kreml-1973578162.html
Кремль возобновил трансляции мероприятий с участием Путина на YouTube
Кремль возобновил трансляции мероприятий с участием Путина на YouTube - РИА Новости, 19.09.2024
Кремль возобновил трансляции мероприятий с участием Путина на YouTube
Кремль возобновил трансляции мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина на YouTube с пленарного заседания Восточного экономического форума, которое... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:16
2024-09-19T11:16
2024-09-19T11:16
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кремль возобновил трансляции мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина на YouTube с пленарного заседания Восточного экономического форума, которое состоялось во Владивостоке 5 сентября, обратили внимание подписчики канала. Новых публикаций на официальном канале Кремля не было более полугода — последнее видео датировалось 22 февраля, это была видеозапись полёта главы государства на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М.
https://ria.ru/20240905/putin-1970561903.html
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россия, владивосток, владимир путин, youtube, ту-160м, технологии
Россия, Владивосток, Владимир Путин, YouTube, Ту-160М, Технологии
Кремль возобновил трансляции мероприятий с участием Путина на YouTube
Трансляция ВЭФ появилась на YouTube спустя полгода отсутствия Кремля на хостинге