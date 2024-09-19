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Кремль возобновил трансляции мероприятий с участием Путина на YouTube - РИА Новости, 19.09.2024
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11:16 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/kreml-1973578162.html
Кремль возобновил трансляции мероприятий с участием Путина на YouTube
Кремль возобновил трансляции мероприятий с участием Путина на YouTube - РИА Новости, 19.09.2024
Кремль возобновил трансляции мероприятий с участием Путина на YouTube
Кремль возобновил трансляции мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина на YouTube с пленарного заседания Восточного экономического форума, которое... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:16
2024-09-19T11:16
россия
владивосток
владимир путин
youtube
ту-160м
технологии
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кремль возобновил трансляции мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина на YouTube с пленарного заседания Восточного экономического форума, которое состоялось во Владивостоке 5 сентября, обратили внимание подписчики канала. Новых публикаций на официальном канале Кремля не было более полугода — последнее видео датировалось 22 февраля, это была видеозапись полёта главы государства на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М.
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россия, владивосток, владимир путин, youtube, ту-160м, технологии
Россия, Владивосток, Владимир Путин, YouTube, Ту-160М, Технологии
Кремль возобновил трансляции мероприятий с участием Путина на YouTube

Трансляция ВЭФ появилась на YouTube спустя полгода отсутствия Кремля на хостинге

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кремль возобновил трансляции мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина на YouTube с пленарного заседания Восточного экономического форума, которое состоялось во Владивостоке 5 сентября, обратили внимание подписчики канала.
Новых публикаций на официальном канале Кремля не было более полугода — последнее видео датировалось 22 февраля, это была видеозапись полёта главы государства на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М.
Путин на пленарном заседании ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
ОнлайнПленарная сессия ВЭФ с участием Путина. Ключевые заявления
5 сентября, 08:18
 
РоссияВладивостокВладимир ПутинYouTubeТу-160МТехнологии
 
 
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