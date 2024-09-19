https://ria.ru/20240919/kotyukov-1973567548.html

Михаил Котюков провел заседание комиссии Госсовета

Михаил Котюков провел заседание комиссии Госсовета - РИА Новости, 19.09.2024

Михаил Котюков провел заседание комиссии Госсовета

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провёл заседание комиссии Госсовета, на которой обсудили стратегию реализации национального проекта "Новые... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:12

2024-09-19T10:12

2024-09-19T10:12

красноярский край

михаил котюков

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КЕМЕРОВО, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провёл заседание комиссии Госсовета, на которой обсудили стратегию реализации национального проекта "Новые материалы и химия", сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона. "Губернатор края Михаил Котюков провел заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению "Технологическое лидерство", в ходе которого обсуждалась стратегия реализации национального проекта "Новые материалы и химия". Он включит в себя несколько федеральных проектов, направленных на обеспечение экономической устойчивости страны", – говорится в сообщении. Заместитель директора департамента химической промышленности министерства промышленности и торговли России Алексей Артемьев рассказал, что по итогам предыдущих заседаний и с учетом рекомендаций комиссии госсовета в паспорт нового национального проекта внесены изменения. Они касаются общего финансирования, приоритетных направлений и целевых показателей. "Главная задача проекта – это открытие новых производств и центров компетенций по всей стране, снижение зависимости от ввоза химической и биотехнологической продукции, сырья и материалов из редких и редкоземельных металлов. Надо ставить перед собой самые высокие цели, уходя от импортозамещения к технологическому лидерству в химической промышленности и области производства материалов",– приводятся в сообщении слова Котюкова. Губернатор Красноярского края отметил, что важно четко понимать, что будет создавать технологическое лидерство в рамках национального проекта "Новые материалы и химия". "Поэтому в паспортах должны отражаться принципиальные позиции по этому направлению. Нужно уходить от импортозамещения и бороться за технологическое лидерство – создавать уникальный продукт. Идеи будут зарождаться в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" – там, где сосредоточены фундаментальные науки – но развиваться идеи должны через проекты технологического лидерства и подхватываться отраслевыми мерами поддержки в рамках государственных программ. Все дополнительные ресурсы, все меры поддержки должны обеспечить нам заделы на многие годы вперёд", – подчеркнул Котюков. Базовым федеральным проектом нацпроекта "Новые материалы и химия" станет "Развитие производства химической продукции", в рамках которого в ближайшие годы предстоит создать новые технологические цепочки. Ещё один федеральный проект – "Развитие производства композиционных материалов" предполагает разработку и внедрение перспективных продуктов. Кроме того, будет вестись работа по поиску редких и редкоземельных металлов и реализации инвестиционных проектов, которые предусматривают путь от сырья до высокотехнологичных товаров. Технологическое лидерство стало одной из национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В состав комиссии "Технологическое лидерство" вошли представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, бизнеса и научных организаций.

https://ria.ru/20240913/kvantorium-1972445677.html

https://ria.ru/20240912/krasnoyarsk-1972213360.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, михаил котюков