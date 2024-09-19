https://ria.ru/20240919/koronavirus-1973720733.html

Ученые нашли первоначальный очаг коронавируса в Китае

Ученые нашли первоначальный очаг коронавируса в Китае - РИА Новости, 19.09.2024

Ученые нашли первоначальный очаг коронавируса в Китае

Американские и европейские ученые смогли доказать, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань, следует из статьи, РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T20:37

2024-09-19T20:37

2024-09-19T20:37

ухань

китай

хубэй

тедрос адханом гебрейесус

воз

распространение коронавируса

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Американские и европейские ученые смогли доказать, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань, следует из статьи, опубликованной в американском научном журнале Cell. "Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи, которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии… Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии", - говорится в публикации журнала. По данным ученых, на рынке в Ухани продавали в том числе млекопитающих, способных заражаться коронавирусом. К ним относились циветы (род млекопитающих - ред.), бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Из собранных образцов удалось обнаружить, что животные действительно были инфицированы. При этом большинство лавок, где незаконно продавали этих зверей, находились в западной части рынка, где и зафиксировали первые случаи заболевания. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

https://ria.ru/20240309/bolezn-1932022276.html

ухань

китай

хубэй

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ухань, китай, хубэй, тедрос адханом гебрейесус, воз, распространение коронавируса