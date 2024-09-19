Ученые нашли первоначальный очаг коронавируса в Китае
Cell: очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в Ухане
Люди на улицах Уханя. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Американские и европейские ученые смогли доказать, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань, следует из статьи, опубликованной в американском научном журнале Cell.
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"Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи, которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии… Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии", - говорится в публикации журнала.
По данным ученых, на рынке в Ухани продавали в том числе млекопитающих, способных заражаться коронавирусом. К ним относились циветы (род млекопитающих - ред.), бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Из собранных образцов удалось обнаружить, что животные действительно были инфицированы. При этом большинство лавок, где незаконно продавали этих зверей, находились в западной части рынка, где и зафиксировали первые случаи заболевания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.