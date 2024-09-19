https://ria.ru/20240919/kndr-1973667140.html

КНДР совершенствует тактику применения крылатых ракет, рассказал эксперт

КНДР совершенствует тактику применения крылатых ракет, рассказал эксперт - РИА Новости, 19.09.2024

КНДР совершенствует тактику применения крылатых ракет, рассказал эксперт

Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает совершенствовать тактику применения крылатых и баллистических ракет в ответ на угрозы своей... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:03

2024-09-19T16:03

2024-09-19T16:03

в мире

южная корея

япония

алексей леонков

ким чен ын

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает совершенствовать тактику применения крылатых и баллистических ракет в ответ на угрозы своей государственной безопасности со стороны США и Японии, считает военный эксперт Алексей Леонков. Главное управление ракетостроения республики в четверг успешно провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты нового типа "Хвасонпхо-11да-4,5", а также модернизированной стратегической крылатой ракеты. "КНДР динамично совершенствует свой ракетный потенциал, вырабатывая новые подходы к тактике и стратегии их применения на дальних рубежах... Северная Корея воспринимает обстановку вокруг своей страны как прямую угрозу, исходящую от флотов США, Японии и их союзников, которые находятся в акватории Тихого океана", - сказал Леонков РИА Новости. По словам эксперта, когда у КНДР появляются новые комплексы и системы вооружения и она их испытывает, ее геополитические оппоненты всегда резко реагируют и говорят, что это - угроза. "КНДР последовательно занимается своей программой испытаний, в которую входит обновление баллистических, межконтинентальных, оперативно-тактических, а также крылатых ракет, в том числе морского базирования", - подчеркнул Леонков. Проводя испытания, Северная Корея никому не угрожает, а предупреждает о том, что у нее есть достаточно современные ракетные комплексы, позволяющие поражать территорию предполагаемого противника, его флот, а также военные объекты в открытом море, добавил эксперт. Южнокорейские военные ранее сообщили, что Северная Корея произвела пуск нескольких баллистических ракет малой дальности, которые пролетели около 400 километров. В Южной Корее резко осудили этот пуск, заявив, что он угрожает миру и безопасности региона. Правительство Японии, со своей стороны, заявило КНДР решительный протест. Как сообщает ЦТАК, северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами испытательных пусков. По его словам, военно-политическая ситуация в регионе угрожает государственной безопасности КНДР и подразумевает, что укрепление военных сил должно быть важнейшим делом для страны.

https://ria.ru/20240403/raketa-1937699589.html

https://ria.ru/20240702/tstak-1956767844.html

https://ria.ru/20240919/kndr-1973544448.html

южная корея

япония

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в мире, южная корея, япония, алексей леонков, ким чен ын