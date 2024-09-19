https://ria.ru/20240919/kndr-1973544448.html

КНДР испытала две новые ракеты

КНДР испытала две новые ракеты - РИА Новости, 19.09.2024

КНДР испытала две новые ракеты

Главное управление ракетостроения КНДР в среду успешно провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты нового типа "Хвасонпхо-11да-4,5" и... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T03:58

2024-09-19T03:58

2024-09-19T04:01

южная корея

япония

ким чен ын

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949724413_0:49:1000:612_1920x0_80_0_0_4d9f8e556253ae9cf90cdaaeb488187c.jpg

СЕУЛ, 19 сен – РИА Новости. Главное управление ракетостроения КНДР в среду успешно провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты нового типа "Хвасонпхо-11да-4,5" и модернизированной стратегической крылатой ракеты, за пусками наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея в среду около 6.50 (00.50 мск) произвела пуск нескольких баллистических ракет малой дальности из района в провинции Пхёнан-Намдо в северо-восточном направлении. Ракеты пролетели около 400 километров. В Южной Корее резко осудили этот пуск, заявив, что он угрожает миру и безопасности региона. В связи с этим правительство Японии заявило КНДР решительный протест и указало, что подобные действия угрожают безопасности всего региона. Как сообщает ЦТАК, тактическая баллистическая ракета нового типа была оснащена сверхкрупной боеголовкой с обычными зарядами весом 4,5 тонн. "Цель испытательного запуска заключалась в подтверждении точности попадания ракеты со сверхкрупной боеголовкой в цель на расстоянии до 320-километровой средней дальности и мощи взрыва сверхкрупной боеголовки", - пишет агентство. Также была испытана модернизированная стратегическая крылатая ракета, мощность которой была улучшена в соответствии с ее боевым применением. Лидер страны Ким Чен Ын руководил испытательными запусками вооружений и выразил удовлетворение результатами, отмечает агентство. "Он сказал, что такие испытания и непрестанное повышение мощности вооружений через испытания непосредственно связаны с серьезной угрозой государственной безопасности КНДР со стороны внешних сил", - передает ЦТАК. Ким Чен Ын пояснил, что военно-политическая ситуация в регионе, которая сегодня "угрожает государственной безопасности" КНДР, подразумевает, что укрепление военных сил должно быть важнейшим делом для страны. По его словам, КНДР наряду с дальнейшим наращиванием ядерных сил должны обладать могущественнейшим в мире военно-техническим потенциалом, а также подавляющими ударными возможностями в сфере обычных вооружений. Лидер КНДР добавил, что обладание мощной силой позволяет "сдерживать и срывать" стратегический расчет и волю врагов, позволяет защищать мир и безопасность.

https://ria.ru/20240914/shary-1972720594.html

https://ria.ru/20240913/strelby-1972418856.html

https://ria.ru/20240913/koreya-1972417747.html

южная корея

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, япония, ким чен ын, в мире