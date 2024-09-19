https://ria.ru/20240919/kndr-1973544448.html
КНДР испытала две новые ракеты
КНДР испытала две новые ракеты - РИА Новости, 19.09.2024
КНДР испытала две новые ракеты
Главное управление ракетостроения КНДР в среду успешно провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты нового типа "Хвасонпхо-11да-4,5" и... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:58
2024-09-19T03:58
2024-09-19T04:01
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СЕУЛ, 19 сен – РИА Новости. Главное управление ракетостроения КНДР в среду успешно провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты нового типа "Хвасонпхо-11да-4,5" и модернизированной стратегической крылатой ракеты, за пусками наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея в среду около 6.50 (00.50 мск) произвела пуск нескольких баллистических ракет малой дальности из района в провинции Пхёнан-Намдо в северо-восточном направлении. Ракеты пролетели около 400 километров. В Южной Корее резко осудили этот пуск, заявив, что он угрожает миру и безопасности региона. В связи с этим правительство Японии заявило КНДР решительный протест и указало, что подобные действия угрожают безопасности всего региона. Как сообщает ЦТАК, тактическая баллистическая ракета нового типа была оснащена сверхкрупной боеголовкой с обычными зарядами весом 4,5 тонн. "Цель испытательного запуска заключалась в подтверждении точности попадания ракеты со сверхкрупной боеголовкой в цель на расстоянии до 320-километровой средней дальности и мощи взрыва сверхкрупной боеголовки", - пишет агентство. Также была испытана модернизированная стратегическая крылатая ракета, мощность которой была улучшена в соответствии с ее боевым применением. Лидер страны Ким Чен Ын руководил испытательными запусками вооружений и выразил удовлетворение результатами, отмечает агентство. "Он сказал, что такие испытания и непрестанное повышение мощности вооружений через испытания непосредственно связаны с серьезной угрозой государственной безопасности КНДР со стороны внешних сил", - передает ЦТАК. Ким Чен Ын пояснил, что военно-политическая ситуация в регионе, которая сегодня "угрожает государственной безопасности" КНДР, подразумевает, что укрепление военных сил должно быть важнейшим делом для страны. По его словам, КНДР наряду с дальнейшим наращиванием ядерных сил должны обладать могущественнейшим в мире военно-техническим потенциалом, а также подавляющими ударными возможностями в сфере обычных вооружений. Лидер КНДР добавил, что обладание мощной силой позволяет "сдерживать и срывать" стратегический расчет и волю врагов, позволяет защищать мир и безопасность.
https://ria.ru/20240914/shary-1972720594.html
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южная корея, япония, ким чен ын, в мире
Южная Корея, Япония, Ким Чен Ын, В мире
КНДР испытала две новые ракеты
ЦТАК: КНДР испытала баллистическую и стратегическую крылатую ракету
СЕУЛ, 19 сен – РИА Новости. Главное управление ракетостроения КНДР в среду успешно провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты нового типа "Хвасонпхо-11да-4,5" и модернизированной стратегической крылатой ракеты, за пусками наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея в среду около 6.50 (00.50 мск) произвела пуск нескольких баллистических ракет малой дальности из района в провинции Пхёнан-Намдо в северо-восточном направлении. Ракеты пролетели около 400 километров. В Южной Корее
резко осудили этот пуск, заявив, что он угрожает миру и безопасности региона. В связи с этим правительство Японии
заявило КНДР решительный протест и указало, что подобные действия угрожают безопасности всего региона.
Как сообщает ЦТАК, тактическая баллистическая ракета нового типа была оснащена сверхкрупной боеголовкой с обычными зарядами весом 4,5 тонн.
"Цель испытательного запуска заключалась в подтверждении точности попадания ракеты со сверхкрупной боеголовкой в цель на расстоянии до 320-километровой средней дальности и мощи взрыва сверхкрупной боеголовки", - пишет агентство.
Также была испытана модернизированная стратегическая крылатая ракета, мощность которой была улучшена в соответствии с ее боевым применением.
Лидер страны Ким Чен Ын руководил испытательными запусками вооружений и выразил удовлетворение результатами, отмечает агентство.
"Он сказал, что такие испытания и непрестанное повышение мощности вооружений через испытания непосредственно связаны с серьезной угрозой государственной безопасности КНДР со стороны внешних сил", - передает ЦТАК.
Ким Чен Ын пояснил, что военно-политическая ситуация в регионе, которая сегодня "угрожает государственной безопасности" КНДР, подразумевает, что укрепление военных сил должно быть важнейшим делом для страны. По его словам, КНДР наряду с дальнейшим наращиванием ядерных сил должны обладать могущественнейшим в мире военно-техническим потенциалом, а также подавляющими ударными возможностями в сфере обычных вооружений.
Лидер КНДР добавил, что обладание мощной силой позволяет "сдерживать и срывать" стратегический расчет и волю врагов, позволяет защищать мир и безопасность.