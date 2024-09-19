https://ria.ru/20240919/knaysl-1973550003.html
Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области
Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области - РИА Новости, 19.09.2024
Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что переехала в свой новый дом в Рязанской области, живет там с кошками и утками. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T06:31
2024-09-19T06:31
2024-09-19T14:51
карин кнайсль
рязанская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что переехала в свой новый дом в Рязанской области, живет там с кошками и утками. "Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками… Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме", — сказала Кнайсль на полях IV Евразийского женского форума.Она добавила, что рядом с деревней есть продуктовый магазин и автобусная остановка. Кнайсль отметила, что в ее деревне живут приятные люди.В 2023 году Кнайсль сообщала РИА Новости, что проживает в Петрушово Рязанской области, жизнь в русской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.
https://ria.ru/20240919/knaysl-1973544003.html
https://ria.ru/20240608/knaysl-1951680699.html
рязанская область
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карин кнайсль, рязанская область
Карин Кнайсль, Рязанская область
Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области
Кнайсль сообщила, что живет в новом доме в Рязанской области с кошками и утками