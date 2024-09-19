https://ria.ru/20240919/kmsp-1973696126.html

Компания из ЛНР удвоит выпуск подсолнечного масла благодаря лизингу КМСП

Компания из ЛНР удвоит выпуск подсолнечного масла благодаря лизингу КМСП - РИА Новости, 19.09.2024

Компания из ЛНР удвоит выпуск подсолнечного масла благодаря лизингу КМСП

"Беловодский Элеватор" из ЛНР привлек 49,5 миллиона рублей лизингового финансирования при поддержке МСП Лизинг, дочерней структуры Корпорации МСП, для... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:36

2024-09-19T17:36

2024-09-19T17:36

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Беловодский Элеватор" из ЛНР привлек 49,5 миллиона рублей лизингового финансирования при поддержке МСП Лизинг, дочерней структуры Корпорации МСП, для приобретения линии по выпуску подсолнечного масла, сообщает пресс-служба КМСП. С запуском оборудования предприятие сможет увеличить почти в два раза выпуск масла – до 132 тонн и жмыха до 330 тонн в день. Дополнительно будет открыто 40 рабочих мест. "В декабре прошлого года мы запустили производство после 10 лет простоя. При помощи лизинговой поддержки мы увеличим мощности предприятия с 40% до 100%. Модернизация позволит нам конкурировать с ведущими российскими производителями и усилить свое присутствие в регионах страны", – приводит пресс-служба слова гендиректора ООО "Беловодский Элеватор" Николая Котлярова. Он отметил, что продукция предприятия реализуется в Белгородской, Ростовской, Московской областях и Краснодарском крае. Сырье для производства поступает преимущественно от местных производителей. "Поддержка бизнеса наших новых регионов – стратегическое направление работы Корпорации МСП. Предприятия нуждаются в новом оборудовании, чтобы нарастить производственные мощности и обеспечить жителей качественной продукцией и продуктами питания. Наши специалисты помогают с оформлением всех необходимых документов, чтобы доставить оборудование в максимально короткие сроки. Заявку на получение лизингового финансирования можно подать дистанционно при помощи личного кабинета на Цифровой платформе МСП.РФ", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. В пресс-службе напомнили, что в настоящее время Корпорация МСП реализует программу "Приоритет". Программа направлена на поддержку МСП в сфере туризма, медицины, ИТ, креативной индустрии, образования и науки, спорта и обработки. Прием заявок по программе "Приоритет +" временно приостановлен. Корпорация МСП оказывает лизинговую поддержку в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его инициировал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20240906/ostrovok-1971177902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , луганская народная республика, александр исаевич, корпорация мсп