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Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань - РИА Новости, 19.09.2024
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17:02 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/kitaj-1973686691.html
Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань
Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань - РИА Новости, 19.09.2024
Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань
Китай имеет все возможности, чтобы противостоять провокациям в поддержку независимости Тайваня и внешнему вмешательству, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:02
2024-09-19T17:02
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. Китай имеет все возможности, чтобы противостоять провокациям в поддержку независимости Тайваня и внешнему вмешательству, заявил в четверг официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. Ранее МИД КНР заявил, что Пекин принял решение ввести санкции против девяти компаний США за продажу вооружений Тайваню, включая Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense,TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal, Exovera. Санкционные меры вступили в силу 18 сентября 2024 года. "Призываем США немедленно прекратить вооружать Тайвань, немедленно перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и предпринять конкретные действия для выполнения своих обязательств не поддерживать независимость Тайваня", - заявил Чэнь Биньхуа, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он отметил, что "независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, это самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также главный источник хаоса для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "Мы обладаем непоколебимой волей, полной уверенностью и достаточными возможностями, чтобы противостоять провокациям в поддержку независимости Тайваня и внешнему вмешательству", - добавил он. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240610/kitay-1952049536.html
https://ria.ru/20240902/kitaj-1970065975.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси
Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань

В КНР готовы противостоять провокациям в поддержку независимости Тайваня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооружённых сил Китая
Военнослужащие вооружённых сил Китая - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Военнослужащие вооружённых сил Китая . Архивное фото
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ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. Китай имеет все возможности, чтобы противостоять провокациям в поддержку независимости Тайваня и внешнему вмешательству, заявил в четверг официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
Ранее МИД КНР заявил, что Пекин принял решение ввести санкции против девяти компаний США за продажу вооружений Тайваню, включая Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense,TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal, Exovera. Санкционные меры вступили в силу 18 сентября 2024 года.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Китай предупредил о решимости защищать свою территориальную целостность
10 июня, 19:59
"Призываем США немедленно прекратить вооружать Тайвань, немедленно перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и предпринять конкретные действия для выполнения своих обязательств не поддерживать независимость Тайваня", - заявил Чэнь Биньхуа, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что "независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, это самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также главный источник хаоса для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
"Мы обладаем непоколебимой волей, полной уверенностью и достаточными возможностями, чтобы противостоять провокациям в поддержку независимости Тайваня и внешнему вмешательству", - добавил он.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
Изображение тайваньского флага - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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2 сентября, 18:09
 
В миреТайваньКитайСШАНэнси Пелоси
 
 
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