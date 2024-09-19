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СМИ: компания из Японии допустила, что в Ливане взорвались ее рации - РИА Новости, 19.09.2024
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04:59 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/kiodo-1973546745.html
СМИ: компания из Японии допустила, что в Ливане взорвались ее рации
СМИ: компания из Японии допустила, что в Ливане взорвались ее рации - РИА Новости, 19.09.2024
СМИ: компания из Японии допустила, что в Ливане взорвались ее рации
Японская компания ICOM допустила возможность, что ее рации могли быть использованы при недавних взрывах в Ливане, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T04:59
2024-09-19T04:59
ливан
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
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ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Японская компания ICOM допустила возможность, что ее рации могли быть использованы при недавних взрывах в Ливане, сообщило агентство Киодо. "Мы не можем отрицать, что были использованы подделки, но есть вероятность, что использовались продукты нашей компании. В этом случае это были IC-V82", - сказал глава отдела по безопасности и внешней торговле Ёсики Эномото. Он посмотрел видеоматериал и предположил, что "после приобретения товара, в нем была заменена батарейка на такую, которая была переделана для осуществления взрыва". Агентство отмечает, что производство этой модели уже завершилось. Компания выясняет пути продаж за рубежом. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов погибли 20, пострадавших 450 человек. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
https://ria.ru/20240919/livan-1973535283.html
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ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
Ливан, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
СМИ: компания из Японии допустила, что в Ливане взорвались ее рации

"Киодо": японская ICOM допустила, что при взрыве в Ливане использовали ее рации

© AP Photo / Hussein MallaРаненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте
Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте. Архивное фото
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ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Японская компания ICOM допустила возможность, что ее рации могли быть использованы при недавних взрывах в Ливане, сообщило агентство Киодо.
«
"Мы не можем отрицать, что были использованы подделки, но есть вероятность, что использовались продукты нашей компании. В этом случае это были IC-V82", - сказал глава отдела по безопасности и внешней торговле Ёсики Эномото.
Скриншот объявления о продаже ICOM V82 в Сети - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Взорвавшиеся в Ливане рации нашлись в продаже в России
Вчера, 00:37
Он посмотрел видеоматериал и предположил, что "после приобретения товара, в нем была заменена батарейка на такую, которая была переделана для осуществления взрыва".
Агентство отмечает, что производство этой модели уже завершилось. Компания выясняет пути продаж за рубежом.
В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов погибли 20, пострадавших 450 человек.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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