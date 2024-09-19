СМИ: компания из Японии допустила, что в Ливане взорвались ее рации
"Киодо": японская ICOM допустила, что при взрыве в Ливане использовали ее рации
© AP Photo / Hussein MallaРаненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla
Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте. Архивное фото
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ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Японская компания ICOM допустила возможность, что ее рации могли быть использованы при недавних взрывах в Ливане, сообщило агентство Киодо.
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"Мы не можем отрицать, что были использованы подделки, но есть вероятность, что использовались продукты нашей компании. В этом случае это были IC-V82", - сказал глава отдела по безопасности и внешней торговле Ёсики Эномото.
Он посмотрел видеоматериал и предположил, что "после приобретения товара, в нем была заменена батарейка на такую, которая была переделана для осуществления взрыва".
Агентство отмечает, что производство этой модели уже завершилось. Компания выясняет пути продаж за рубежом.
В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов погибли 20, пострадавших 450 человек.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
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