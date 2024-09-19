https://ria.ru/20240919/kiodo-1973546745.html

СМИ: компания из Японии допустила, что в Ливане взорвались ее рации

СМИ: компания из Японии допустила, что в Ливане взорвались ее рации - РИА Новости, 19.09.2024

СМИ: компания из Японии допустила, что в Ливане взорвались ее рации

Японская компания ICOM допустила возможность, что ее рации могли быть использованы при недавних взрывах в Ливане, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T04:59

2024-09-19T04:59

2024-09-19T04:59

ливан

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

в мире

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ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Японская компания ICOM допустила возможность, что ее рации могли быть использованы при недавних взрывах в Ливане, сообщило агентство Киодо. "Мы не можем отрицать, что были использованы подделки, но есть вероятность, что использовались продукты нашей компании. В этом случае это были IC-V82", - сказал глава отдела по безопасности и внешней торговле Ёсики Эномото. Он посмотрел видеоматериал и предположил, что "после приобретения товара, в нем была заменена батарейка на такую, которая была переделана для осуществления взрыва". Агентство отмечает, что производство этой модели уже завершилось. Компания выясняет пути продаж за рубежом. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов погибли 20, пострадавших 450 человек. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.

https://ria.ru/20240919/livan-1973535283.html

https://ria.ru/20240918/iran-1973489460.html

ливан

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ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире