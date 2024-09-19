https://ria.ru/20240919/kiev-1973732548.html
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T23:11
2024-09-19T23:11
2024-09-19T23:11
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Киевской области", - говорится в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, а также в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240919/kiev-1973715367.html
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В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Страна.ua: в Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги