https://ria.ru/20240919/kiev-1973715367.html

В Киеве переименовали еще 13 объектов, названия которых связаны с Россией

В Киеве переименовали еще 13 объектов, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 19.09.2024

В Киеве переименовали еще 13 объектов, названия которых связаны с Россией

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование еще 13 объектов в украинской столице, названия которых связаны с Россией, сообщает в... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:36

2024-09-19T19:36

2024-09-19T19:36

украина

россия

октябрьский

иван тургенев

сергей есенин

киевский городской совет

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование еще 13 объектов в украинской столице, названия которых связаны с Россией, сообщает в четверг пресс-служба городской администрации. "В столице изменили названия еще 13 городских объектов... Такое решения поддержало сегодня, 19 сентября, на пленарном заседании Киевсовета большинство депутатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации. Уточняется, что были, в частности, переименованы улицы, ранее названные в честь писателя Ивана Тургенева, поэта Сергея Есенина, философа Петра Чаадаева, поэта Валерия Брюсова. Кроме того, были переименованы улица Октябрьская и парк "Юность". По словам замглавы города Владимира Бондаренко, которые приводит пресс-служба, якобы эти российские "нарративы влияли на искажение национального сознания" граждан Украины. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20240429/nazvaniya-1943072038.html

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россия

октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, октябрьский, иван тургенев, сергей есенин, киевский городской совет