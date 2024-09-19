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В Киеве переименовали еще 13 объектов, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 19.09.2024
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19:36 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/kiev-1973715367.html
В Киеве переименовали еще 13 объектов, названия которых связаны с Россией
В Киеве переименовали еще 13 объектов, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 19.09.2024
В Киеве переименовали еще 13 объектов, названия которых связаны с Россией
Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование еще 13 объектов в украинской столице, названия которых связаны с Россией, сообщает в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:36
2024-09-19T19:36
украина
россия
октябрьский
иван тургенев
сергей есенин
киевский городской совет
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование еще 13 объектов в украинской столице, названия которых связаны с Россией, сообщает в четверг пресс-служба городской администрации. "В столице изменили названия еще 13 городских объектов... Такое решения поддержало сегодня, 19 сентября, на пленарном заседании Киевсовета большинство депутатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации. Уточняется, что были, в частности, переименованы улицы, ранее названные в честь писателя Ивана Тургенева, поэта Сергея Есенина, философа Петра Чаадаева, поэта Валерия Брюсова. Кроме того, были переименованы улица Октябрьская и парк "Юность". По словам замглавы города Владимира Бондаренко, которые приводит пресс-служба, якобы эти российские "нарративы влияли на искажение национального сознания" граждан Украины. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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украина, россия, октябрьский, иван тургенев, сергей есенин, киевский городской совет
Украина, Россия, Октябрьский, Иван Тургенев, Сергей Есенин, Киевский городской совет
В Киеве переименовали еще 13 объектов, названия которых связаны с Россией

Депутаты Киевсовета переименовали еще 13 объектов, связанных с Россией

© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама города Киев
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама города Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование еще 13 объектов в украинской столице, названия которых связаны с Россией, сообщает в четверг пресс-служба городской администрации.
«
"В столице изменили названия еще 13 городских объектов... Такое решения поддержало сегодня, 19 сентября, на пленарном заседании Киевсовета большинство депутатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.
Уточняется, что были, в частности, переименованы улицы, ранее названные в честь писателя Ивана Тургенева, поэта Сергея Есенина, философа Петра Чаадаева, поэта Валерия Брюсова. Кроме того, были переименованы улица Октябрьская и парк "Юность".
По словам замглавы города Владимира Бондаренко, которые приводит пресс-служба, якобы эти российские "нарративы влияли на искажение национального сознания" граждан Украины.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Харьков - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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УкраинаРоссияОктябрьскийИван ТургеневСергей ЕсенинКиевский городской совет
 
 
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