Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сожгли еще несколько машин ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/kiev-1973553624.html
В Киеве сожгли еще несколько машин ВСУ, сообщили СМИ
В Киеве сожгли еще несколько машин ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
В Киеве сожгли еще несколько машин ВСУ, сообщили СМИ
Неизвестные в Киеве ночью подожгли несколько автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщает в в четверг украинское издание "Страна.ua", РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T07:55
2024-09-19T07:55
в мире
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Неизвестные в Киеве ночью подожгли несколько автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщает в в четверг украинское издание "Страна.ua", "Ночью в Киеве сожгли очередные машины, принадлежащие военным. Это произошло в районе Минского массива", - говорится в сообщении. опубликованном в Telegram-канале издания. Публикуются фотографии сгоревших автомобилей с опознавательными знаками украинских войск. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20240726/mashina-1962092237.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
В Киеве сожгли еще несколько машин ВСУ, сообщили СМИ

"Страна.ua": неизвестные в Киеве сожгли несколько машин ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Неизвестные в Киеве ночью подожгли несколько автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщает в в четверг украинское издание "Страна.ua",
«
"Ночью в Киеве сожгли очередные машины, принадлежащие военным. Это произошло в районе Минского массива", - говорится в сообщении. опубликованном в Telegram-канале издания.
Публикуются фотографии сгоревших автомобилей с опознавательными знаками украинских войск.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Сгоревший автомобиль украинских военных в Николаеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Николаеве сожгли машину украинских военных
26 июля, 10:19
 
В миреКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала