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В Киеве сожгли еще несколько машин ВСУ, сообщили СМИ
В Киеве сожгли еще несколько машин ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
В Киеве сожгли еще несколько машин ВСУ, сообщили СМИ
Неизвестные в Киеве ночью подожгли несколько автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщает в в четверг украинское издание "Страна.ua", РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T07:55
2024-09-19T07:55
2024-09-19T07:55
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Неизвестные в Киеве ночью подожгли несколько автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщает в в четверг украинское издание "Страна.ua", "Ночью в Киеве сожгли очередные машины, принадлежащие военным. Это произошло в районе Минского массива", - говорится в сообщении. опубликованном в Telegram-канале издания. Публикуются фотографии сгоревших автомобилей с опознавательными знаками украинских войск. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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в мире, киев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
В Киеве сожгли еще несколько машин ВСУ, сообщили СМИ
"Страна.ua": неизвестные в Киеве сожгли несколько машин ВСУ
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Неизвестные в Киеве ночью подожгли несколько автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщает в в четверг украинское издание "Страна.ua",
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"Ночью в Киеве сожгли очередные машины, принадлежащие военным. Это произошло в районе Минского массива", - говорится в сообщении. опубликованном в Telegram-канале издания.
Публикуются фотографии сгоревших автомобилей с опознавательными знаками украинских войск.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.