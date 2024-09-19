https://ria.ru/20240919/kiev-1973553624.html

В Киеве сожгли еще несколько машин ВСУ, сообщили СМИ

В Киеве сожгли еще несколько машин ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

В Киеве сожгли еще несколько машин ВСУ, сообщили СМИ

Неизвестные в Киеве ночью подожгли несколько автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщает в в четверг украинское издание "Страна.ua", РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T07:55

2024-09-19T07:55

2024-09-19T07:55

в мире

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Неизвестные в Киеве ночью подожгли несколько автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщает в в четверг украинское издание "Страна.ua", "Ночью в Киеве сожгли очередные машины, принадлежащие военным. Это произошло в районе Минского массива", - говорится в сообщении. опубликованном в Telegram-канале издания. Публикуются фотографии сгоревших автомобилей с опознавательными знаками украинских войск. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20240726/mashina-1962092237.html

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в мире, киев, вооруженные силы украины