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При атаке дронов в тверском Торопце повреждены 13 храмов - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 19.09.2024 (обновлено: 20:16 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/khramy-1973624048.html
При атаке дронов в тверском Торопце повреждены 13 храмов
При атаке дронов в тверском Торопце повреждены 13 храмов - РИА Новости, 19.09.2024
При атаке дронов в тверском Торопце повреждены 13 храмов
В городе Торопец Тверской области в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 13 храмов, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:20
2024-09-19T20:16
специальная военная операция на украине
игорь руденя
вооруженные силы украины
русская православная церковь
происшествия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В городе Торопец Тверской области в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 13 храмов, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ."Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в рапорте на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечает, что от ударной волны пострадали городские здания и жилые помещения, в том числе 13 храмов, в которых были выбиты окна и двери. Также пострадало внутреннее убранство храмов", — сказано в сообщении.В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город.
https://ria.ru/20240918/energodar-1973345986.html
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игорь руденя, вооруженные силы украины, русская православная церковь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Происшествия
При атаке дронов в тверском Торопце повреждены 13 храмов

РПЦ: при атаке украинских дронов в тверском Торопце повреждены 13 храмов

© РИА НовостиПоследствия атаки БПЛА в Торопце. 19 сентября 2024 года
Последствия атаки БПЛА в Торопце. 19 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости
Последствия атаки БПЛА в Торопце. 19 сентября 2024 года
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В городе Торопец Тверской области в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 13 храмов, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.
"Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в рапорте на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечает, что от ударной волны пострадали городские здания и жилые помещения, в том числе 13 храмов, в которых были выбиты окна и двери. Также пострадало внутреннее убранство храмов", — сказано в сообщении.
В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город.
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Специальная военная операция на УкраинеИгорь РуденяВооруженные силы УкраиныРусская православная церковьПроисшествия
 
 
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