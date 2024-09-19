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При атаке дронов в тверском Торопце повреждены 13 храмов
При атаке дронов в тверском Торопце повреждены 13 храмов - РИА Новости, 19.09.2024
При атаке дронов в тверском Торопце повреждены 13 храмов
В городе Торопец Тверской области в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 13 храмов, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:20
2024-09-19T13:20
2024-09-19T20:16
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В городе Торопец Тверской области в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 13 храмов, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ."Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в рапорте на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечает, что от ударной волны пострадали городские здания и жилые помещения, в том числе 13 храмов, в которых были выбиты окна и двери. Также пострадало внутреннее убранство храмов", — сказано в сообщении.В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, вооруженные силы украины, русская православная церковь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Происшествия
При атаке дронов в тверском Торопце повреждены 13 храмов
РПЦ: при атаке украинских дронов в тверском Торопце повреждены 13 храмов