https://ria.ru/20240919/khramy-1973624048.html

При атаке дронов в тверском Торопце повреждены 13 храмов

При атаке дронов в тверском Торопце повреждены 13 храмов - РИА Новости, 19.09.2024

При атаке дронов в тверском Торопце повреждены 13 храмов

В городе Торопец Тверской области в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 13 храмов, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:20

2024-09-19T13:20

2024-09-19T20:16

специальная военная операция на украине

игорь руденя

вооруженные силы украины

русская православная церковь

происшествия

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В городе Торопец Тверской области в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 13 храмов, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ."Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в рапорте на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечает, что от ударной волны пострадали городские здания и жилые помещения, в том числе 13 храмов, в которых были выбиты окна и двери. Также пострадало внутреннее убранство храмов", — сказано в сообщении.В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город.

https://ria.ru/20240918/energodar-1973345986.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

игорь руденя, вооруженные силы украины, русская православная церковь, происшествия