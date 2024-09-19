https://ria.ru/20240919/khezbolla-1973734066.html

"Хезболла" атаковала 17 позиций ЦАХАЛ на границе с Ливаном

"Хезболла" атаковала 17 позиций ЦАХАЛ на границе с Ливаном - РИА Новости, 20.09.2024

"Хезболла" атаковала 17 позиций ЦАХАЛ на границе с Ливаном

Бойцы "Хезболлы" с начала четверга атаковали 17 позиций израильской армии на разных участках границы, сообщила пресс-служба ливанского движения. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-19T23:35

2024-09-19T23:35

2024-09-20T00:19

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973697043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7502f4ec23234d4b46288cebda500c4.jpg

БЕЙРУТ, 19 сен — РИА Новости. Бойцы "Хезболлы" с начала четверга атаковали 17 позиций израильской армии на разных участках границы, сообщила пресс-служба ливанского движения."Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по опорному пункту враждебного Израиля в Митуле", — говорится в публикации в Telegram-канале.Согласно отчетам ливанского движения, под удар попали также казармы, другие опорные пункты и места скопления израильской армии. В результате есть убитые и раненые среди военнослужащих ЦАХАЛ, заявили в "Хезболле".В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о завершении серии атак на юге Ливана, в ходе которых были поражены около 100 пусковых установок и объектов "Хезболлы".Ранее в четверг сообщалось о массированных бомбардировках на юге Ливана, которые по времени совпали с выступлением генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насрулла. Как сообщили РИА Новости местные полевые источники, израильская авиация нанесла серию ударов одновременно по нескольким поселениям в этой местности.По словам корреспондента агентства, самолеты также пролетели над Бейрутом на сверхнизкой высоте, жители ливанской столицы могли наблюдать их маневры. Акция вызвала беспокойство у населения.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в приграничной зоне. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов. В Тель-Авиве сообщали, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.Дальнейшая эскалация конфликта произошла после того, как ЦАХАЛ ударил 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет-Хрейк, в результате чего он полностью разрушился. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.В августе Насрулла заявил, что Израиль "перешел все красные линии" и ответ на атаку осуществят в ближайшее время. В Тель-Авиве, в свою очередь, предупредили, что любая агрессия против еврейского государства может привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.На этой неделе, 17 и 18 сентября, в разных районах Ливана взорвались тысячи пейджеров и раций. По официальным данным, погибли 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Пока неизвестно, что стало причиной синхронной детонации. "Хезболла". Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждает и не отрицает свою причастность.

https://ria.ru/20240919/tsakhal-1973722180.html

https://ria.ru/20240919/livan-1973714258.html

https://ria.ru/20240919/livan-1973694634.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году