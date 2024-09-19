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Израиль перешел все красные линии, заявил генсек "Хезболлы" - РИА Новости, 19.09.2024
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17:23 19.09.2024 (обновлено: 17:40 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/khezbolla-1973693229.html
Израиль перешел все красные линии, заявил генсек "Хезболлы"
Израиль перешел все красные линии, заявил генсек "Хезболлы" - РИА Новости, 19.09.2024
Израиль перешел все красные линии, заявил генсек "Хезболлы"
Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных ливанцев, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:23
2024-09-19T17:40
в мире
израиль
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
ливан
хасан насрулла
мария захарова
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КАИР, 19 сен - РИА Новости. Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных ливанцев, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла."Противник (Израиль – ред.) перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных граждан в Ливане", - сообщил Насрулла в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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в мире, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, ливан, хасан насрулла, мария захарова, россия
В мире, Израиль, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Ливан, Хасан Насрулла, Мария Захарова, Россия
Израиль перешел все красные линии, заявил генсек "Хезболлы"

"Хезболла": Израиль перешел красные линии, подвергнув опасности жизни ливанцев

© AP Photo / Mohammad ZaatariЛиванские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
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КАИР, 19 сен - РИА Новости. Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных ливанцев, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.
«
"Противник (Израиль – ред.) перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных граждан в Ливане", - сообщил Насрулла в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильХезболлаДетонация сотен пейджеров в ЛиванеЛиванХасан НасруллаМария ЗахароваРоссия
 
 
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