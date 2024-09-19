https://ria.ru/20240919/khezbolla-1973693229.html

Израиль перешел все красные линии, заявил генсек "Хезболлы"

Израиль перешел все красные линии, заявил генсек "Хезболлы" - РИА Новости, 19.09.2024

Израиль перешел все красные линии, заявил генсек "Хезболлы"

Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных ливанцев, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:23

2024-09-19T17:23

2024-09-19T17:40

в мире

израиль

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

ливан

хасан насрулла

мария захарова

россия

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КАИР, 19 сен - РИА Новости. Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных ливанцев, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла."Противник (Израиль – ред.) перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных граждан в Ливане", - сообщил Насрулла в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, ливан, хасан насрулла, мария захарова, россия