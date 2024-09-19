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"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ на приграничных территориях - РИА Новости, 19.09.2024
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01:35 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/khezbolla-1973538207.html
"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ на приграничных территориях
"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ на приграничных территориях - РИА Новости, 19.09.2024
"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ на приграничных территориях
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" с утра среды нанесли удары, применив реактивную и ствольную артиллерию, по четырем позициям армии Израиля на приграничных... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T01:35
2024-09-19T01:35
хезболла
израиль
ливан
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" с утра среды нанесли удары, применив реактивную и ствольную артиллерию, по четырем позициям армии Израиля на приграничных территориях, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "В ответ на вражеские удары по домам жителей поселения Маждаль Селем и Блида бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами "Катюша" по расчету артиллерии враждебного Израиля в Неве Зив", - говорится в заявлении движения, опубликованном в среду. По данным пресс-службы, также ракетному обстрелу и ударам из ствольной артиллерии подверглись штаб 810-й бригады "Хермон" армии Израиля, казармы в Бейт Хилял и опорный пограничный пункт Байяд-Блида. В результате шиитское движение потеряло 10 бойцов, уточняется в заявлении. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по ряду пограничных ливанских деревень. Ливано-израильский конфликт резко обострился после того, как во вторник в разных районах страны взорвались средства связи, в том числе пейджеры и рации. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд ранее сообщил, что в результате пострадали более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.
https://ria.ru/20240918/izrail-1973504684.html
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хезболла, израиль, ливан, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хезболла, Израиль, Ливан, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ на приграничных территориях

"Хезболла" заявила о ракетном ударе по четырем позициям ЦАХАЛ на границе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" с утра среды нанесли удары, применив реактивную и ствольную артиллерию, по четырем позициям армии Израиля на приграничных территориях, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"В ответ на вражеские удары по домам жителей поселения Маждаль Селем и Блида бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами "Катюша" по расчету артиллерии враждебного Израиля в Неве Зив", - говорится в заявлении движения, опубликованном в среду.
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По данным пресс-службы, также ракетному обстрелу и ударам из ствольной артиллерии подверглись штаб 810-й бригады "Хермон" армии Израиля, казармы в Бейт Хилял и опорный пограничный пункт Байяд-Блида.
В результате шиитское движение потеряло 10 бойцов, уточняется в заявлении.
Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по ряду пограничных ливанских деревень.
Ливано-израильский конфликт резко обострился после того, как во вторник в разных районах страны взорвались средства связи, в том числе пейджеры и рации. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд ранее сообщил, что в результате пострадали более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.
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