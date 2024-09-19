https://ria.ru/20240919/kharris-1973655594.html

Штаб Харрис намеренно ограничивает ее взаимодействие с прессой, пишут СМИ

Штаб Харрис намеренно ограничивает ее взаимодействие с прессой, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

Штаб Харрис намеренно ограничивает ее взаимодействие с прессой, пишут СМИ

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис преследует стратегию ограничения ее взаимодействия со СМИ, пишет портал Axios со... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:18

2024-09-19T15:18

2024-09-19T15:18

в мире

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камала харрис

тим уолц

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис преследует стратегию ограничения ее взаимодействия со СМИ, пишет портал Axios со ссылкой на источник. По данным Axios, с 21 июля Харрис дала всего три интервью, а ее напарник по президентской гонке Тим Уолц - четыре. В то же время, как сообщает портал, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп провел 14 интервью со СМИ, а его напарник по гонке Джей-Ди Вэнс пообщался с журналистами минимум 59 раз. "Команда Харрис считает ограничение взаимодействия со СМИ правильной стратегией - даже если это расстраивает репортеров", - говорится в сообщении портала. Как отмечает Axios, "худшие из моментов" срока Харрис на посту вице-президента случались именно во время интервью, когда она давала неуместные или невнятные комментарии по поводу ключевых политических вопросов, теперь ее предвыборный штаб пытается избежать повторения подобных неловких ситуаций. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240919/tramp-1973583577.html

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в мире, сша, камала харрис, тим уолц, выборы президента сша — 2024