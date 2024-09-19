https://ria.ru/20240919/kharris-1973545932.html
Харрис хочет на следующей неделе встретиться с Зеленским, сообщили СМИ
Харрис хочет на следующей неделе встретиться с Зеленским, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Харрис хочет на следующей неделе встретиться с Зеленским, сообщили СМИ
Кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент Камала Харрис планирует на следующей неделе встретиться в Вашингтоне с... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T04:36
2024-09-19T04:36
2024-09-19T14:32
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент Камала Харрис планирует на следующей неделе встретиться в Вашингтоне с Владимиром Зеленским, передает в среду агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. Подробности предстоящих контактов, а также конкретная дата их проведения не приводятся. Между тем, ранее СМИ сообщили, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп на следующей неделе также может встретиться с Зеленским во время визита последнего в Соединенные Штаты. В тот же день официальный представитель Белого дома Джон Кирби не смог подтвердить информацию о готовящейся встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдет 24-30 сентября.
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сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, камала харрис, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Камала Харрис, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Харрис хочет на следующей неделе встретиться с Зеленским, сообщили СМИ
Bloomberg: Харрис планирует на следующей неделе встретиться в США с Зеленским