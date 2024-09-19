https://ria.ru/20240919/khakery-1973543491.html

США обвинили иранских хакеров в похищении документов штаба Трампа

США обвинили иранских хакеров в похищении документов штаба Трампа - РИА Новости, 19.09.2024

США обвинили иранских хакеров в похищении документов штаба Трампа

Разведка США полагает, что иранские хакеры похитили внутренние документы избирательного штаба кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T03:30

2024-09-19T03:30

2024-09-19T03:30

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Разведка США полагает, что иранские хакеры похитили внутренние документы избирательного штаба кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и разослали их СМИ и лицам, связанным с действующим главой государства Джо Байденом, говорится в обнародованном в среду совместном заявлении американских спецслужб. Заявление опубликовано от имени Федерального бюро расследований США, аппарата Директора национальной разведки и Агентства по обеспечению инфраструктурной кибербезопасности. "В конце июня и начале июля иранские злоумышленники, орудующие в киберпространстве, рассылали электронные письма лицам, связанным с предвыборным штабом президента Байдена. Данные письма содержали выдержки из электронной документации, похищенной у предвыборного штаба Трампа", - следует из заявления. Как полагают американские спецслужбы, нет никаких свидетельств того, что получатели данных писем каким-либо образом ответили на них. В то же время, подчеркнули ведомства, связанные с Ираном группировки хакеров с июня "продолжают попытки рассылать американским СМИ материалы для внутреннего пользования, связанные с штабом Трампа.

https://ria.ru/20240919/ssha-1973534981.html

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сша, иран, дональд трамп, джо байден, в мире