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США обвинили иранских хакеров в похищении документов штаба Трампа - РИА Новости, 19.09.2024
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03:30 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/khakery-1973543491.html
США обвинили иранских хакеров в похищении документов штаба Трампа
США обвинили иранских хакеров в похищении документов штаба Трампа - РИА Новости, 19.09.2024
США обвинили иранских хакеров в похищении документов штаба Трампа
Разведка США полагает, что иранские хакеры похитили внутренние документы избирательного штаба кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:30
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иран
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Разведка США полагает, что иранские хакеры похитили внутренние документы избирательного штаба кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и разослали их СМИ и лицам, связанным с действующим главой государства Джо Байденом, говорится в обнародованном в среду совместном заявлении американских спецслужб. Заявление опубликовано от имени Федерального бюро расследований США, аппарата Директора национальной разведки и Агентства по обеспечению инфраструктурной кибербезопасности. "В конце июня и начале июля иранские злоумышленники, орудующие в киберпространстве, рассылали электронные письма лицам, связанным с предвыборным штабом президента Байдена. Данные письма содержали выдержки из электронной документации, похищенной у предвыборного штаба Трампа", - следует из заявления. Как полагают американские спецслужбы, нет никаких свидетельств того, что получатели данных писем каким-либо образом ответили на них. В то же время, подчеркнули ведомства, связанные с Ираном группировки хакеров с июня "продолжают попытки рассылать американским СМИ материалы для внутреннего пользования, связанные с штабом Трампа.
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сша, иран, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Иран, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
США обвинили иранских хакеров в похищении документов штаба Трампа

Спецслужбы США: иранские хакеры похитили и рассылали документы штаба Трампа

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Разведка США полагает, что иранские хакеры похитили внутренние документы избирательного штаба кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и разослали их СМИ и лицам, связанным с действующим главой государства Джо Байденом, говорится в обнародованном в среду совместном заявлении американских спецслужб.
Заявление опубликовано от имени Федерального бюро расследований США, аппарата Директора национальной разведки и Агентства по обеспечению инфраструктурной кибербезопасности.
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"В конце июня и начале июля иранские злоумышленники, орудующие в киберпространстве, рассылали электронные письма лицам, связанным с предвыборным штабом президента Байдена. Данные письма содержали выдержки из электронной документации, похищенной у предвыборного штаба Трампа", - следует из заявления.
Как полагают американские спецслужбы, нет никаких свидетельств того, что получатели данных писем каким-либо образом ответили на них. В то же время, подчеркнули ведомства, связанные с Ираном группировки хакеров с июня "продолжают попытки рассылать американским СМИ материалы для внутреннего пользования, связанные с штабом Трампа.
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