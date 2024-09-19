В Нальчике экс-полицейский, сбивший трех человек, получил 13 лет колонии
В КБР экс-полицейский, сбивший насмерть трех человек, получил 13 лет колонии
© Фото : kbr.sledcom/TelegramМесто ДТП, где водитель легкового автомобиля насмерть сбил трех пешеходов в Нальчике в Кабардино-Балкарии
Место ДТП, где водитель легкового автомобиля насмерть сбил трех пешеходов в Нальчике в Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 19 сен – РИА Новости. Суд в Нальчике приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего полицейского, которого обвиняли в том, что он в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть на пешеходном переходе трех человек, в том числе двоих детей, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.
Вечером 2 июня в Нальчике 30-летний водитель иномарки сбил мужчину и двоих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Затем машина столкнулась с встречным автомобилем "ВАЗ-2107". В результате три пешехода погибли на месте, травмы получили водитель "семерки", а также женщина-пассажир иномарки. За рулем был сотрудник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО), согласно медицинскому освидетельствованию, он находился в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося полицейского уволили, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ, он признал вину в инкриминируемом преступлении.
"Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года", - говорится в сообщении.
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