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В Нальчике экс-полицейский, сбивший трех человек, получил 13 лет колонии - РИА Новости, 19.09.2024
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17:36 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/kbr-1973695393.html
В Нальчике экс-полицейский, сбивший трех человек, получил 13 лет колонии
В Нальчике экс-полицейский, сбивший трех человек, получил 13 лет колонии - РИА Новости, 19.09.2024
В Нальчике экс-полицейский, сбивший трех человек, получил 13 лет колонии
Суд в Нальчике приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего полицейского, которого обвиняли в том, что он в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть на... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:36
2024-09-19T17:36
происшествия
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НАЛЬЧИК, 19 сен – РИА Новости. Суд в Нальчике приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего полицейского, которого обвиняли в том, что он в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть на пешеходном переходе трех человек, в том числе двоих детей, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии. Вечером 2 июня в Нальчике 30-летний водитель иномарки сбил мужчину и двоих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Затем машина столкнулась с встречным автомобилем "ВАЗ-2107". В результате три пешехода погибли на месте, травмы получили водитель "семерки", а также женщина-пассажир иномарки. За рулем был сотрудник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО), согласно медицинскому освидетельствованию, он находился в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося полицейского уволили, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ, он признал вину в инкриминируемом преступлении. "Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, нальчик, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Авто, Нальчик, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Нальчике экс-полицейский, сбивший трех человек, получил 13 лет колонии

В КБР экс-полицейский, сбивший насмерть трех человек, получил 13 лет колонии

© Фото : kbr.sledcom/TelegramМесто ДТП, где водитель легкового автомобиля насмерть сбил трех пешеходов в Нальчике в Кабардино-Балкарии
Место ДТП, где водитель легкового автомобиля насмерть сбил трех пешеходов в Нальчике в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : kbr.sledcom/Telegram
Место ДТП, где водитель легкового автомобиля насмерть сбил трех пешеходов в Нальчике в Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 19 сен – РИА Новости. Суд в Нальчике приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего полицейского, которого обвиняли в том, что он в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть на пешеходном переходе трех человек, в том числе двоих детей, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.
Вечером 2 июня в Нальчике 30-летний водитель иномарки сбил мужчину и двоих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Затем машина столкнулась с встречным автомобилем "ВАЗ-2107". В результате три пешехода погибли на месте, травмы получили водитель "семерки", а также женщина-пассажир иномарки. За рулем был сотрудник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО), согласно медицинскому освидетельствованию, он находился в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося полицейского уволили, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ, он признал вину в инкриминируемом преступлении.
"Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоНальчикРоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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